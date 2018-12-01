Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 84-65 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde etti. İspanyol temsilcisi ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.

1. Periyot: 17-23

Devre: 36-45

3. Periyot: 47-64

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