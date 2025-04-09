Barcelona-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Barcelona-Borussia Dortmund karşılaşmasının maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Katalan ekibi, Alman devine karşı ev sahibi avantajını kullanıp yarı final kapısını aralamak istiyor. Peki, "Barcelona-Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final Barcelona-Borussia Dortmund maçı canlı izle ekranı...
Barcelona-Borussia Dortmund maçı için nefesler tutuldu. Devler Ligi'nde gecenin zorlu karşılaşmaları arasında yer alan Barcelona-Borussia Dortmund maçı öncesinde, mücadelenin yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Barcelona-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Barcelona-Borussia Dortmund maçı canlı izleme linki...
BARCELONA-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona-Borussia Dortmund maçı, 9 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak.
BARCELONA-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.
BARCELONA-BORUSSIA DORTMUND MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MUHTEMEL 11’LER
BARCELONA: Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski.
BORUSSIA DORTMUND: Kobel, Ryerson, Anton, Can, Svensson, Nmecha, Ozcan, Adeyemi, Brandt, Beier, Guirassy.
ALMAN EKİBİNDE ÖNEMLİ EKSİKLİK
Borussia Dortmund'da, Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Schlotterbeck şoku yaşandı.
Alman takımından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki stoperin menisküsünün yırtıldığı ve sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği bildirildi.
Schlotterbeck, bu sezon Bundesliga'da 23, Şampiyonlar Ligi'nde 12, Almanya Federasyon Kupası'nda ise 2 maçta forma giymişti.