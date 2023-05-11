Daha önce yaptığı açıklamalarda Barcelona ile görüşüldüğü iddiasını doğrulayan Gündoğan, "Barcelona ile görüşmeler doğru evet, bence bu normal. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama henüz hiçbir şeye karar verilmedi. Bu nedenle müzakereler devam ediyor. Bir karar alınırsa bunu ilk siz duyacaksınız" demişti.