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Barcelona'da Busquets yerine İlkay Gündoğan!

Katalan ekibi, La Liga şampiyonluğu yolunda emin adımlarla ilerlerken bir yandan da yeni sezon planlaması yapılıyor. Barcelona'dan sezon sonu ayrılacağı kesinleşen Sergio Busquets'in yerini yeni sezonda Manchester City'nin deneyimli orta sahası İlkay Gündoğan alacak

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  • Barcelona'da Busquets yerine İlkay Gündoğan!

    La Liga'da rüzgar gibi esen Barcelona, en yakın rakibine 13 puan fark atarak liderliğini koruyor. Şampiyonluğa en yakın takım, yeni sezon planlamasını da oluşturuyor.
  • Barcelona'da Busquets yerine İlkay Gündoğan!

    Kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamalarda, Sergio Busquets'in yeni sezonda takımdan ayrılacağını duyurdu.
  • Barcelona'da Busquets yerine İlkay Gündoğan!

    Yeni sezon planlamasında ise Sergio Busquets'in yerine tecrübeli orta saha İlkay Gündoğan geçecek.
  • Barcelona'da Busquets yerine İlkay Gündoğan!

    Manchester City ile hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etme konusunda şansı devam eden Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan’ın gelecek sezonda Barcelona forması giyeceği iddia edildi.
  • Barcelona'da Busquets yerine İlkay Gündoğan!

    Takımıyla sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Türk asıllı Alman yıldızın, Manchster City'den gelen sözleşme uzatma teklifini reddettiği ve Barça'nın yolunu tutacağı belirtildi. 
  • Barcelona'da Busquets yerine İlkay Gündoğan!

    İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre; 32 yaşındaki orta sahanın kendisiyle uzun süredir ilgilenen Katalan devinin teklifini kabul ettiği kaydedildi.
  • Barcelona'da Busquets yerine İlkay Gündoğan!

    Daha önce yaptığı açıklamalarda Barcelona ile görüşüldüğü iddiasını doğrulayan Gündoğan, "Barcelona ile görüşmeler doğru evet, bence bu normal. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama henüz hiçbir şeye karar verilmedi. Bu nedenle müzakereler devam ediyor. Bir karar alınırsa bunu ilk siz duyacaksınız" demişti.
  • Barcelona'da Busquets yerine İlkay Gündoğan!

    Barcelona’nın genç teknik direktörü Xavi’nin İlkay’ın büyük bir hayranı olduğu belirtilirken, tecrübeli oyuncunun birden çok mevkide oynayabilmesi de başarılı teknik direktöre taktiksel bir esneklik kazandıracak.
  • Barcelona'da Busquets yerine İlkay Gündoğan!

    Futbola Nürnberg altyapısında başlayan ve ilk büyük çıkışını Jürgen Klopp’un çalıştırdığı Dortmund’da yapan İlkay, sonrasında Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City’ye transfer olmuştu.
  • Barcelona'da Busquets yerine İlkay Gündoğan!

    32 yaşındaki oyuncu takıma katıldığı günden bu yana Guardiola’nın vazgeçilmezlerinden biri olurken, City formasıyla dört kez Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
  • Barcelona'da Busquets yerine İlkay Gündoğan!

    Tecrübeli futbolcu, takım kaptanlığını da yaptığı Manchester City'de 2016 yılından beri forma giyiyordu.
  • Barcelona'da Busquets yerine İlkay Gündoğan!

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