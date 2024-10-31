Barcelona'da Fermin için 500 milyon euroluk madde
Katalan devi Barcelona, genç futbolcusu Fermin Lopez'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. 21 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 500 milyon euro olarak belirlendi.
Giriş: 31.10.2024 - 18:34 Güncelleme: 31.10.2024 - 18:34
Barcelona, kulübün altyapısından yetişen Fermin Lopez'in sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Barcelona, genç oyuncusunun sözleşmesine 500 milyon euroluk serbest kalma maddesi ekledi.
Barcelona A Takımı'nda 48 maçta süre bulan Fermin Lopez, 11 gol attı ve 3 asist yaptı.
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