Barcelona'da Fermin için 500 milyon euroluk madde - Futbol Haberleri

Barcelona'da Fermin için 500 milyon euroluk madde - Futbol Haberleri

Barcelona'da Fermin için 500 milyon euroluk madde Katalan devi Barcelona, genç futbolcusu Fermin Lopez'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. 21 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 500 milyon euro olarak belirlendi.

Habertürk Giriş: 31.10.2024 - 18:34 Güncelleme: 31.10.2024 - 18:34 facebook

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