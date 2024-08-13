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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona, Dani Olmo'yu La Liga'da oynatamayacak - Futbol Haberleri

        Barcelona, Dani Olmo'yu La Liga'da oynatamayacak

        Barcelona, Dani Olmo'yu RB Leipzig'den transfer etmek için yaklaşık 60 milyon euro harcamasına rağmen oyuncuyu La Liga'ya kaydettiremedi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 12:35 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:35
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        Barcelona'nın mali sıkıntıları bilinmiyor değil, ancak sıkıntılarına rağmen son birkaç sezonda bazı kaliteli transferler yapmayı başardılar ve devam eden yaz transfer döneminde İspanya'nın EURO 2024 kahramanı Olmo'yu RB Leipzig'den almayı başardılar.

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        Olmo Katalan deviyle antrenmanlara başladı ve kulübün pazartesi günü AS Monaco'ya karşı oynayacağı Joan Gamper Kupası finalinde yer alması bekleniyor ancak Barça'nın, cumartesi günü Valencia'ya karşı oynanacak La Liga açılış maçından önce Olmo'yu takıma kaydedip kaydedemeyeceği henüz belli değil.

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        Cadena SER'in haberine göre Barça kısa bir süre önce yemek ve lojistik firması Aramark ile 40 milyon euro değerinde bir anlaşma yaptı.

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        Ancak Barça Vision'ın satışı için yapılmayan ödemeleri karşılamak için hala 60 milyon euro toplamaları gerekiyor. Kulüp kalan miktarı toplamayı başaramazsa, La Liga 2024/25 sezonu için başka oyuncu satamayacak.

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        Olmo'nun yanı sıra Vitor Roque, Inigo Martinez, Clement Lenglet ve Eric Garcia gibi diğer yıldız oyuncular da hâlâ İspanya ligine kayıt yaptıramadı. Sportif direktör Deco ve başkan Joan Laporta, kulüp bu hafta sonu yeni sezona resmen başlamadan önce bir çözüm bulmak zorunda.

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