"Yeni bir takımız ama doğru yoldayız"

Barcelona - Inter | CANLI YAYIN - Barcelona Inter maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. haftasında Barcelona ile Inter, İspanya'da karşı karşıya geliyor. Turnuvanın "Ölüm Grubu"nda Barça, ilk maçında Dortmund'la deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Inter ise sahasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalarak büyük sürpriz yaşamıştı.

BARCELONA - INTER

STAT: Nou Camp

SAAT: 22.00

HAKEM: Damir Skomina

YAYIN: beIN Sports HD 1

BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo; Arthur, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann

TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde

INTER: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Barella, Brozovic, Asamoah; Lautaro Martinez, Alexis Sanchez

TEKNİK DİREKTÖR: Antonio Conte

GEÇEN SEZONDAN SONRA YENİDEN

Barcelona ile Inter geçtiğimiz sezon da aynı grupta karşılaşmıştı. Barça evindeki maçı 2-0 kazanırken İtalya'daki maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Barcelona lider olarak gruptan çıkarken Inter averajla Tottenham'ın gerisinde kalıp yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.

LİG PERFORMANSLARI

Barcelona, La Liga'ya istediği gibi başlayamadı. Katalan ekibi, evindeki maçlarda 3'te 3 yapsa da 4 deplasmanda 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alıp sadece 1 kez kazandı.

Inter ise Antonio Conte yönetiminde Seria A'ya harika bir giriş yaptı. Mavi-siyahlılar, 6 maçta 6 galibiyet alarak liderlik koltuğuna yerleşti.