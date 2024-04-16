Barcelona- PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı hangi kanalda?
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Paris Saint Germain'i ağırlıyor. İlk maçta PSG'yi deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başaran Barcelona tur için avantajlı skoru elde edip adını yarı finale yazdırmak için sahaya çıkıyor. İşte Barcelona- PSG maçı ne zaman sorusunun yanıtı...
Barcelona- PSG maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı çeyrek final rövanş maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda, Barcelona PSG ile karşı karşıya geliyor. Kendi evinde oynadığı maçta rakibine 3-2 mağlup olan Paris Saint Germain, deplasmanda Barcelona'yı yenerek bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Barcelona- PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
BARCELONA- PSG MAÇI NE ZAMAN?
Barcelona - Psg maçı 16 Nisan Salı 22.00'de başlayacak.
BARCELONA- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak.