Barcelona- PSG maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı çeyrek final rövanş maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda, Barcelona PSG ile karşı karşıya geliyor. Kendi evinde oynadığı maçta rakibine 3-2 mağlup olan Paris Saint Germain, deplasmanda Barcelona'yı yenerek bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Barcelona- PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...