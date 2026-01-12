Habertürk
Habertürk
        Barcelona - Real Madrid: 3-2 (MAÇ SONUCU)

        Barcelona - Real Madrid: 3-2 (MAÇ SONUCU)

        İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-2 mağlup eden Barcelona kupaya uzandı. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde oynanan 'El Clasio' nefesleri keserken, Barça'ya zaferi getiren golleri Raphinha (2) ve Lewandowski kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 00:15 Güncelleme: 12.01.2026 - 00:17
        İspanya'nın 'Süper'i Barça!
        Barcelona ile Real Madrid arasında 'El Clasico'ya sahne olan İspanya Süper Kupa finalinde kazanan Barça oldu. Katalanlar, nefes kesen 90 dakika sonunda ezeli rakibine karşı 3-2 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

        Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona, 36. dakikada Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

        Maçın 45+2. dakikasında kontra atağa çıkan Real Madrid, Vinicius Junior'un attığı golle 1-1'i yakaladı. Barcelona, 45+4. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle tekrar öne geçti. Real Madrid 45+7. dakikada Gonzalo Garcia ile bir gol daha bulurken, ilk yarı 2-2 berabere bitti.

        İkinci yarıya iyi başlayan Barcelona, 73. dakikada Raphinha'nın golüyle 3-2 öne geçti. Barcelona'da 90+1. dakikada Frenkie de Jong, Kylian Mbappe'ye sert müdahalesinin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

        El Clasico'da başka gol olmadı ve sahadan 3-2 galip ayrılan Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

        Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 68. dakikada Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.

        BARCELONA 15. KEZ KUPANIN SAHİBİ

        Barcelona, Real Madrid karşısında elde ettiği zaferle 15. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Süper Kupa sayısında Barcelona'yı yakalama şansını değerlendiremeyen Real Madrid ise 13 kupada kaldı.

