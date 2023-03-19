Dünyanın en çok izlenen rekabetlerinden olan Barcelona-Real Madrid maçı El Clasico bu akşam nefesleri kesecek! Futbol tarihinin en köklü rekabetlerinden biri olan Barcelona-Real Madrid mücadelesiyle sezonun şampiyonluk yarışı ciddi oranda şekillendirecek.

- İlk Real Madrid-Barcelona maçı 13 Mayıs 1902 tarihinde Castellana Hipodromu'nda oynandı. Karşılaşmayı Katalan ekibi 3-1 kazandı.

- Real Madrid ile Barcelona arasındaki maçlar için "El Clasico" adlandırması 1990'ların sonundan bu yana kullanılıyor. Bu ifadenin nereden çıktığı ile ilgili hiçbir resmi kaynak bulunmazken, Arjantin'in iki büyük kulübü River Plate ve Boca Juniors takımları arasında oynanan maçlar için çok daha öncesinden "Superclasico" ifadesi kullanıldığı biliniyor.