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Barcelona ve Real Madrid arasında Arda Güler savaşı

Avrupa'da da bir numaralı transfer gündemi haline gelen Arda Güler için Barcelona ve Real Madrid yarışıyor. İşte detaylar

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  • Barcelona ve Real Madrid arasında Arda Güler savaşı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. 
  • Barcelona ve Real Madrid arasında Arda Güler savaşı

    Marca'da yer alan habere göre İspanya La Liga'dan Barcelona ve Real Madrid, Arda Güler için transfer savaşına girdi. 
  • Barcelona ve Real Madrid arasında Arda Güler savaşı

    Haberde Barcelona'nın Arda Güler'i transfer etmek adına kulübün efsanesi Deco'yu İstanbul'a gönderdiğinin altı çizilirken, Katalan ekibinin mali durumundan dolayı bu transferi bir fırsat olarak gördüğü ancak maaş gibi konularda çok yüksek ücretlere çıkamayacağını, bu konuda mücadele etme konusunda sıkıntılar yaşayabileceği ifade edildi.
  • Barcelona ve Real Madrid arasında Arda Güler savaşı

    Real Madrid'in de bu transfer için oldukça istekli olduğu ve oyuncuyu bir süredir takip ettiği belirtilirken, Arda Güler'i transfer edip bir süreliğine kiralayarak A takımına adapte etmeyi planladığı belirtildi. 
  • Barcelona ve Real Madrid arasında Arda Güler savaşı

    Madrid devinin bu transferi bir an önce bitirmek ve ezeli rakibine çalım atmak istediğinin, transfer için kısa süre içerisinde Real Madrid'in de devreye gireceğinin ve resmi temasları yapacağının altı çizildi. 
  • Barcelona ve Real Madrid arasında Arda Güler savaşı

    Fenerbahçe forması ile 51 maça çıkan Arda Güler, 9 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.
  • Barcelona ve Real Madrid arasında Arda Güler savaşı

    BARCELONA'NIN TEKLİFİ

    Katalan devinin sportif direktörü Deco, 18 yaşındaki milli futbolcuyu transfer etmek için İstanbul'a gelirken, Portekizli futbol adamının Fenerbahçe'ye sunduğu resmi teklif ortaya çıktı.
  • Barcelona ve Real Madrid arasında Arda Güler savaşı

    İspanyol basınından BarçaTimes'ın haberine göre; finansal açıdan zorlu günler geçiren Barcelona, Arda Güler'in bonservis ücretinin bir kısmını bu yıl, kalan daha büyük kısmını ise 2024 yazında ödeme teklifinde bulundu.
  • Barcelona ve Real Madrid arasında Arda Güler savaşı

    Deco bu teklifine ek olarak Arda Güler'in 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdi.
  • Barcelona ve Real Madrid arasında Arda Güler savaşı

    Fenerbahçe cephesi ise Barcelona'nın bu teklifini değerlendirmeye alırken, Arda ile yapılacak 3. zirvenin ardından Barça'ya geri dönüş yapılacağı belirtildi. 
  • Barcelona ve Real Madrid arasında Arda Güler savaşı

    "FENERBAHÇE'NİN PLANINA UYUYOR"

    Barcelona'ya yakın Katalan spor gazetelerinden Sport ise transfere dair yayımladığı haberde, "Bu transfer, Fenerbahçe'nin bir yıl daha yıldız futbolcusunu kadrosunda tutma planına mükemmel bir şekilde uyuyor. Futbolcunun önceliği sürekliliğe sahip olmaktır. Arda bu nedenle en üst seviyeye sıçramadan önce profesyonel olarak kendini geliştirmeye devam etmek için ülkesinde bir sezon devam etmeyi istemektedir." ifadesini kullandı.
  • Barcelona ve Real Madrid arasında Arda Güler savaşı

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