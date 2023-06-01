Barcelona’nın ünlü stadı Camp Nou’ya Türk imzası

Avrupa'nın en büyük futbol stadyumu olan ve 1957’de açılan dünyaca ünlü Camp Nou Stadı’nda yeni bir dönem başlıyor. Yenileme ihalesi Limak İnşaat tarafından kazanılan FC Barcelona’nın stadı Spotify Camp Nou’nun inşaatı liglerin bitmesinin ardından Barselona’da düzenlenen temel atma töreniyle başladı. Barcelona, kulübün 125’inci yıldönümü olan 2024 yılının Kasım ayında yenilenmiş olan Camp Nou’ya geri dönecek. Takım, inşaat çalışmaları devam ederken yenilenen statta oynayabilecek; stadın tamamı ise 2026 yılının Temmuz ayında tamamlanacak.

6 ŞİRKET ARASINDAN SEÇİLDİ

1 Eylül 2022 tarihinde Camp Nou Stadı’nın yenilenmesi ve genişletilmesi için yapılan ihaleye aralarında Limak İnşaat’ın da bulunduğu ön yeterlilik alabilen 6 firma davet edildi ve sonunda da Türk şirketle anlaşıldı.

Temel atma töreni nedeniyle Barselona’da bulunan Limak Holding Onursal Başkanı ve eski TFF Başkanı Nihat Özdemir, dünya futbolunun en önemli simge yapılarından birisi olan Camp Nou’nun yenilenmesi için Limak’a duyulan güvenden dolayı FC Barcelona yönetimine teşekkür ettiğini belirtti.

“BUGÜNE KADAR YER ALDIĞIMIZ EN ANLAMLI PROJELERDEN BİRİ”

Özdemir, “Limak olarak bugüne kadar pek çok önemli altyapı projesi tamamladık. Bunlar arasında havalimanları, köprüler, barajlar, otoyolları, stadyumlar, tüneller, limanlar gibi birçok önemli altyapı projesi yer alıyor. Ancak bu proje bizim açımızdan bugüne kadar içinde yer aldığımız en simgesel, en anlamlı projelerden birisi olacaktır” ifadelerini kullandı.

125’İNCİ YILLARINI YENİLENMİŞ CAMP NOU’DA KUTLAYACAKLAR

Özdemir, Barcelona’nın 125’inci kuruluş yıldönümünde stada geri döneceğinden kimsenin şüphe etmemesi gerektiğini söyleyerek, “Kasım 2024’ten sonra futbol takımının maçlarını etkilemeyecek şekilde statta inşaat çalışmalarının devam etmesi planlanıyor. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Camp Nou’nun koltuk kapasitesi 99 binden 105 bine yükselecek” diye konuştu.

YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİ GÖREV ALACAK

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Fırat Köktürk, Camp Nou’nun yaklaşık 1.5 milyar euroluk bir iş olduğunu kaydederek, stadın iki halkasının komple yenileneceğini, en dıştaki alanın komple yıkılacağını, yeniden yapılacağını ve çatısının tamamen kapatılacağını söyledi.

Köktürk, yenileme inşaatında kullanılacak malzemelerin yüzde 30-40’ının (yaklaşık 100 milyon euro değerinde) Türkiye’den getirileceğini de ifade etti.

Köktürk, 85 metrelik 6 dev vinç kullanılacağına dikkat çekerek, projede görev alacak işçi sayısının yaklaşık 2 bin olacağını ve yarıya yakınının ise Türkiye’den getirileceğini söyledi.

LAPORTA: ÇOCUKLARIMIZ VE TORUNLARIMIZ İÇİN BİR MİRAS OLACAK

Temel atma törenine FC Barcelona Başkanı Joan Laporta, teknik direktör Xavi Hernández, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Sergio Busquets’in yanı sıra eski kadın futbolcu Melanie Serrano gibi isimler de katıldı.

Laporta, "Spotify Camp Nou 1957'deki açılışından bu yana evimiz ve tüm Barça taraftarları için bir gurur kaynağı oldu ve böyle kalmasını istiyoruz. Yeni Spotify Camp Nou, tüm Barça taraftarları için ortak bir hayal olarak gerçeğe dönüşecek ve aynı zamanda çocuklarımız ve torunlarımız için bir miras olacak.

Buraya geri döndüğümüzde her zamankinden daha güçlü olacağız. Kulübümüzün 125. yıldönümüne denk gelecek şekilde, 2024'ün sonunda, stadyum istediklerimizi almamız için hazır olacak” dedi.

ZAMAN KAPSÜLÜ STADA GÖMÜLDÜ

Konuşmaların ardından hazırlanan zaman kapsülü; Özdemir, Laporta ve diğer katılımcılar tarafından sahanın içine gömüldü ve yeni süreç başlamış oldu. Etkinlik, Spotify Camp Nou'da çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.