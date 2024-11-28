'Barda'da 17 yıldaki değişimler konu edinildi

17 yıl önce gösterime giren 'Barda', yeni versiyonuyla bir kez daha çekildi. Sky Films ve Yakamoz International imzalı filmin yapımcıları Emre Oskay ile Bahadır Atay. Hande Türkel’in yönettiği 'Barda'nın hikâye küratörlüğünü Orçun Benli ile Şükrü Üçpınar’ın yaparken senaryosunu Cem Özüduru ile Ozan Ağaç yazdı.

'Barda'da; geçmişin günümüze kıyasla masum kaldığı, eskisinden daha vahşi, daha karanlık, daha acımasız sosyal çevremizde, dokunsak patlayacak gibi duran toplumsal kutuplaşmaların tam ortasında, şehrin bambaşka bir yerinde bambaşka bir barda, tüm kabuslarınızın ötesinde bir gece adım adım ilerliyor.

Gösterime 29 Kasım'da girecek olan 'Barda'nın galası gerçekleştirildi. Filmin yönetmeni Hande Türkel ile oyuncuları duygu ve düşüncelerini paylaştı.

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Hande Türkel: Filmde 17 yılda neler değiştiğini anlatıyoruz. 17 yıl sonra o bara kimler girdi? 17 yıl içinde suçlu ve suçun tanımı nasıl değişti Türkiye’de? İlk Barda’da büyük bir aşağılık kompleksi izlemiştik biz ve ondan kaynaklı bir şiddet hikâyesi vardı. Şimdi ise bir üstünlük kompleksinden bir hikâye var. Her şeyi yapabileceğine ve bundan dolayı yargılanmayacağına inanan insanların hikâyesini izleyeceğiz. Aslında 17 yılda Türkiye’de neler değiştiyse filmde de onu izleyeceğiz. Filmin yaratım aşamasını Serdar Akar ile birlikte gerçekleştirdik. Serdar hoca ile çalışmak benim için çok keyifliydi.