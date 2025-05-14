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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper'den 13. gol - Futbol Haberleri

        Barış Alper'den 13. gol

        Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor maçıyla bu sezonki 13. golünü kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 23:11 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:11
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        Barış Alper'den 13. gol!
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        Ziraat Türkiya Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı.

        Müsabakanın 5. dakikasında Yunus Akgün’ün ceza sahası içi sağ tarafından pasında kale önünde topla buluşan Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

        24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Türkiye Kupası'ndaki ilk golünü attı. Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü olan Barış Alper toplam gol sayısını 13'e çıkardı.

        Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

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