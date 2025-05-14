Barış Alper'den 13. gol!

Ziraat Türkiya Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı.

Müsabakanın 5. dakikasında Yunus Akgün’ün ceza sahası içi sağ tarafından pasında kale önünde topla buluşan Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.