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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper, ligde "dalya" dedi - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper, ligde "dalya" dedi

        Galatasaray'ın yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de 100. maçına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 22:45 Güncelleme: 03.02.2025 - 22:45
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        Barış Alper, ligde "dalya" dedi
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        Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıktı.

        Takımdaki 4. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, hafif sakatlığından dolayı riske edilmeyerek Gaziantep FK maçına yedek kulübesinde başladı. Bu mücadele öncesinde Galatasaray kariyerinde 99'u Süper Lig olmak üzere toplam 139 resmi müsabakada görev yapan Barış Alper, 62. dakikada oyuna dahil oldu.

        Müsabakanın 62. dakikasında sakatlanan Elias Jelert'in yerine oyuna giren Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de 100 maça ulaştı.

        Barış Alper, 10'u bu sezon olmak üzere Süper Lig'de 20 kez gol sevinci yaşadı.

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