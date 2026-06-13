Haberler Sponsorlu İçerik Barış Alper Yılmaz: "Açken Sen, Sen Değilsin yaklaşımı bana çok tanıdık geliyor"

(İSTANBUL)- A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın futbolcusu Barış Alper Yılmaz, yer aldığı yeni iletişim çalışmasında çocukluk yıllarından profesyonel kariyerine uzanan futbol yolculuğunu anlattı. Yılmaz, "'Açken Sen, Sen Değilsin' yaklaşımı bana çok tanıdık geliyor. Hepimizin gün içinde kendimiz gibi hissetmediğimiz anlar olabiliyor" dedi.

Barış Alper Yılmaz'ın yer aldığı çalışmada, mahalle aralarında başlayan futbol tutkusunun profesyonel kariyere uzanan süreç ele alındı. Çalışmada mücadele ruhu, oyunun içinde kalabilme isteği ve çocukluk yıllarında şekillenen değerlerin kariyer yolculuğundaki etkisine vurgu yapıldı.

"MAHALLEDE MAÇ HİÇ BİTMEZDİ"

Çocukluk yıllarını anlatan Barış Alper Yılmaz, "Mahallede maç hiç bitmezdi. Mesele maçın sonucu değildi. Odak, hep oyunda kalabilmekti. Futbol benim için her zaman çok sevdiğim bir oyundu. Şimdi profesyonel sahadayım ama hâlâ o mahalle maçlarındaki Barış ruhumla oynuyorum. Bunu Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı formamızla ülkemizi temsil ederken de göstermeyi ve takım olarak tüm ülkemizi gururlandıracak bir performans sergileyeceğimizi umuyorum" diye konuştu.

Yılmaz, futbolun kendisi için oyunun içinde kalabilmek anlamına geldiğini belirterek, "Benim için futbol, oyunun içinde kalabilmek demek. Sahaya çıktığımda kendimi daha cesur ve daha kararlı hissediyorum. Futbol bana her zaman kendimi ifade edebildiğim bir alan sundu. 'Açken Sen, Sen Değilsin' yaklaşımı da bana çok tanıdık geliyor. Hepimizin gün içinde kendimiz gibi hissetmediğimiz anlar olabiliyor. Önemli olan ise kendin olmaya devam etmek ve yoluna devam edebilmek" ifadelerini kullandı.

"HİKAYENİN BİRÇOK İNSANIN HAYATINDA KARŞILIĞI VAR"

Mars Orta Avrasya Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"SNICKERS olarak yıllardır 'Açken Sen, Sen Değilsin' sloganımızla insanların günlük hayatlarında zaman zaman kendileri gibi hissetmedikleri anlara dikkat çekiyoruz. Barış Alper Yılmaz'ın hikâyesinde bizi etkileyen yalnızca sahadaki başarısı değil; profesyonel futbolun zirvesine uzanan kişisel yolculuğunda koruduğu samimiyeti, mücadele ruhu ve karakteri oldu. Bu hikâye aslında birçok insanın kendi hayatında da karşılık buluyor. Hepimizin çocukluğundan taşıdığı değerler, tutkular ve bizi biz yapan özellikler var. Bu iş birliğiyle, mahalle ruhundan doğan güçlü bir hikâyeyi SNICKERS marka kampanyasıyla buluşturmak istedik."

Barış Alper Yılmaz ile hazırlanan iletişim çalışmasının, çocukluk yıllarında şekillenen değerlerin ve mücadele anlayışının bireyin yaşamındaki etkisine odaklandığı belirtildi.

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