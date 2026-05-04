        Jeep Markasının Yeni Kozu

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 11:54
        Jeep Markasının Yeni Kozu

        Neden Şimdi, Neden Compass?

        SUV araçlar dünyasında marka konumlandırması her geçen yıl daha karmaşık bir hal alıyor. Bir yanda bütçe odaklı rakipler fiyat savaşı açarken, öte yanda lüks segmentin alt sınırı aşağıya iniyor. Bu sıkışma noktasında Jeep'in cevabı, markasının en bilinen özelliğini, yani off-road kimliğini hibrit teknolojisiyle birleştirmek oldu.

        Yeni Jeep Compass e-Hybrid’in boyutu, platformu, powertrain ve iç mimari baştan tasarlanmış. Bunu rakamlar da teyit ediyor: 4.552 mm uzunluk, 2.795 mm dingil mesafesi ve 1.928 mm genişlikle araç, C-SUV segmentinin üst bandına yerleşiyor.

        e-Hybrid Sistemi Ne Anlama Geliyor?

        Otomobil dünyasında "hibrit" kelimesi artık pek çok farklı teknolojiyi kapsıyor. Yeni Compass'ın kullandığı sistem, mild-hybrid (hafif hibrit) mimarisine dayanıyor. Günlük kullanımda hem elektrikli araç kullanımı hem de içten yanmalı motorun kullanımını en verimli şekilde gerçekleştiriyor.

        Teknik olarak şu şekilde çalışıyor:

        • 3 silindirli benzinli motor: 100 kW / 136 HP, 230 Nm
        • Entegre e-Motor (48V): 21 kW / 28 HP, 50 Nm
        • Sistem toplam çıkışı: 106 kW / 145 HP
        • eDCS6 elektrikli çift kavramalı şanzıman
        • Batarya kapasitesi: 0,9 kWh

        Elektrik motoru bağımsız çalışmıyor; kalkış ve düşük hız gibi en çok yakıt yutan anlarda içten yanmalı motoru destekliyor. Sonuç: WLTP birleşik döngüsünde 5,6–5,7 L/100 km tüketim, 127–130 g/km CO₂. 0–100 km/s hızlanma 10,0 saniyede, maksimum hız 195 km/s.

        Bu sistem tam elektrikli araçlar gibi şarj altyapısı gerektirmiyor — doğrudan pompa benzini yeterli.

        C-SUV'da Off-Road İddiası Gerçek mi?

        "SUV" etiketinin altında çoğunlukla yüksek kasa crossover'lar yatıyor; gerçek arazi kabiliyeti ise çoğu zaman kağıt üzerinde kalıyor. Yeni Jeep Compass bu noktada ölçülebilir verilerle konuşuyor:

        Kriter Değer
        Yerden yükseklik 200 mm
        Su geçiş derinliği 408 mm
        Yaklaşma açısı 20°
        Uzaklaşma açısı 27°
        Tepe aşma açısı 16°
        Çekme kapasitesi 1.150 kg (SAE)
        Çalışır durum ağırlığı 1.667 kg

        408 mm su geçiş derinliği bu sınıfta dikkat çekici bir rakam. Selec-Terrain sürüş modları sistemi de farklı zemin koşullarına uyum sağlıyor — salt asfalt kullanımı için tasarlanmış bir araç değil bu.

        İki Donanım Seviyesi: Limited ve Summit

        Yeni Compass Türkiye'de iki versiyonla satışa sunuluyor. Her ikisi de yalnızca e-Hybrid powertrain ile geliyor.

        Jeep Compass Limited

        Giriş seviyesi olmasına karşın paket, segmentin ortalamasının oldukça üzerinde:

        Dış tasarım:

        • Full-LED reflektör farlar
        • 18" alaşım jantlar (225/60 R18 A+ sınıfı lastikler)
        • Panoramik açılabilir sunroof
        • 360° alt gövde koruması
        • Elektrikli, katlanır ve ısıtmalı yan aynalar

        İç tasarım ve konfor:

        • Gri & siyah kumaş koltuklar
        • Anahtarsız giriş ve çalıştırma
        • Çift bölgeli otomatik klima
        • Renkleri kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatma
        • Çift kademeli bagaj zemini

        Teknoloji ve güvenlik:

        • 16" multimedya ekranı + 10,25" dijital gösterge paneli
        • Seviye 2 otonom sürüş desteği
        • Adaptif hız sabitleyici
        • Şerit konumlandırma asistanı
        • Otomatik acil frenleme sistemi
        • Ön çarpışma uyarı sistemi
        • Navigasyon sistemi
        • Kablosuz Apple CarPlay™ ve Android Auto™
        • Selec-Terrain sürüş modları

        Jeep Compass Summit

        Limited'in üzerine inşa edilen Summit, esas olarak konfor ve görünürlük paketini genişletiyor:

        Ekstra dış tasarım:

        • LED Matrix farlar (Limited'deki Full-LED reflektörler yerine)
        • Aydınlatmalı 7 slot ikonik ön ızgara
        • Karartılmış arka camlar
        • Ön sis farları
        • Arka Logo Aydınlatmalı LED stop lambalar
        • Tavan rayları

        Ekstra iç tasarım ve konfor:

        • Suni deri koltuklar — havalandırmalı ve masaj fonksiyonlu
        • Hafızalı sürücü koltuğu
        • Elektrikli ayarlanabilir bel ve yanal destekler
        • Isıtmalı direksiyon simidi
        • Otomatik uzun/kısa far sistemi

        Ekstra teknoloji:

        • 360° kamera
        • Handsfree elektrikli bagaj kapağı
        • Kablosuz şarj
        • Isıtmalı ön cam (buz çözücü)
        • Kör nokta sistemi

        Summit'in koltukları Gri & Siyah Scuba suni deriden, perforeli "Goldrake" desenli orta bölüm tasarımıyla geliyor — kabinin görsel algısını belirgin biçimde farklılaştırıyor.

        Renk Seçenekleri

        Beş renk seçeneği sunuluyor: Pasifik Mavi, Yosemite Gri, Volkanik Siyah, Antarktika Beyaz, Amazon Kahve. Volkanik Siyah dışındaki tüm renklerde siyah çift tonlu tavan standart olarak sunuluyor.

        Segmentin Dinamikleri Nereye Gidiyor?

        Türkiye'deki SUV araçlar pazarında son dönemde belirgin bir dönüşüm var: Alıcılar sadece kasa yüksekliği ve bagaj hacmi aramıyor. Seviye 2 otonom sürüş, koltuk havalandırma ve masaj fonksiyonu artık üst segmentten C sınıfına indi — ve bu özellikler satın alma kararlarında giderek daha belirleyici hale geliyor.

        Bu tablo, Jeep Compass gibi araçların neden bu kadar kritik bir noktada konumlandığını açıklıyor. Hem tanınan bir marka kimliği hem elektrifiye edilmiş powertrain hem de gerçek arazi yetenekleri bir arada sunulmak zorunda. Yeni Compass bu üç kriterin üstüne bir de donanım yarışını ekliyor.

        Teknik Özellikler Özeti

        Özellik Değer
        Sistem gücü 106 kW / 145 HP
        Sistem torku 230 Nm
        Şanzıman eDCS6
        Çekiş FWD
        Batarya 0,9 kWh
        0–100 km/s 10,0 sn
        Maksimum hız 195 km/s
        Yakıt tüketimi (WLTP) 5,6–5,7 L/100 km
        CO₂ (WLTP) 127–130 g/km
        Uzunluk 4.552 mm
        Aks mesafesi 2.795 mm
        Yerden yükseklik 200 mm

        Yeni Jeep Compass e-Hybrid, Limited ve Summit versiyonlarıyla Türkiye'deki Jeep yetkili satıcılarında görücüye çıktı.

