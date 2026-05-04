Jeep Markasının Yeni Kozu

Neden Şimdi, Neden Compass?
SUV araçlar dünyasında marka konumlandırması her geçen yıl daha karmaşık bir hal alıyor. Bir yanda bütçe odaklı rakipler fiyat savaşı açarken, öte yanda lüks segmentin alt sınırı aşağıya iniyor. Bu sıkışma noktasında Jeep'in cevabı, markasının en bilinen özelliğini, yani off-road kimliğini hibrit teknolojisiyle birleştirmek oldu.
Yeni Jeep Compass e-Hybrid’in boyutu, platformu, powertrain ve iç mimari baştan tasarlanmış. Bunu rakamlar da teyit ediyor: 4.552 mm uzunluk, 2.795 mm dingil mesafesi ve 1.928 mm genişlikle araç, C-SUV segmentinin üst bandına yerleşiyor.
e-Hybrid Sistemi Ne Anlama Geliyor?
Otomobil dünyasında "hibrit" kelimesi artık pek çok farklı teknolojiyi kapsıyor. Yeni Compass'ın kullandığı sistem, mild-hybrid (hafif hibrit) mimarisine dayanıyor. Günlük kullanımda hem elektrikli araç kullanımı hem de içten yanmalı motorun kullanımını en verimli şekilde gerçekleştiriyor.
Teknik olarak şu şekilde çalışıyor:
Elektrik motoru bağımsız çalışmıyor; kalkış ve düşük hız gibi en çok yakıt yutan anlarda içten yanmalı motoru destekliyor. Sonuç: WLTP birleşik döngüsünde 5,6–5,7 L/100 km tüketim, 127–130 g/km CO₂. 0–100 km/s hızlanma 10,0 saniyede, maksimum hız 195 km/s.
Bu sistem tam elektrikli araçlar gibi şarj altyapısı gerektirmiyor — doğrudan pompa benzini yeterli.
C-SUV'da Off-Road İddiası Gerçek mi?
"SUV" etiketinin altında çoğunlukla yüksek kasa crossover'lar yatıyor; gerçek arazi kabiliyeti ise çoğu zaman kağıt üzerinde kalıyor. Yeni Jeep Compass bu noktada ölçülebilir verilerle konuşuyor:
408 mm su geçiş derinliği bu sınıfta dikkat çekici bir rakam. Selec-Terrain sürüş modları sistemi de farklı zemin koşullarına uyum sağlıyor — salt asfalt kullanımı için tasarlanmış bir araç değil bu.
İki Donanım Seviyesi: Limited ve Summit
Yeni Compass Türkiye'de iki versiyonla satışa sunuluyor. Her ikisi de yalnızca e-Hybrid powertrain ile geliyor.
Jeep Compass Limited
Giriş seviyesi olmasına karşın paket, segmentin ortalamasının oldukça üzerinde:
Dış tasarım:
İç tasarım ve konfor:
Teknoloji ve güvenlik:
Jeep Compass Summit
Limited'in üzerine inşa edilen Summit, esas olarak konfor ve görünürlük paketini genişletiyor:
Ekstra dış tasarım:
Ekstra iç tasarım ve konfor:
Ekstra teknoloji:
Summit'in koltukları Gri & Siyah Scuba suni deriden, perforeli "Goldrake" desenli orta bölüm tasarımıyla geliyor — kabinin görsel algısını belirgin biçimde farklılaştırıyor.
Renk Seçenekleri
Beş renk seçeneği sunuluyor: Pasifik Mavi, Yosemite Gri, Volkanik Siyah, Antarktika Beyaz, Amazon Kahve. Volkanik Siyah dışındaki tüm renklerde siyah çift tonlu tavan standart olarak sunuluyor.
Segmentin Dinamikleri Nereye Gidiyor?
Türkiye'deki SUV araçlar pazarında son dönemde belirgin bir dönüşüm var: Alıcılar sadece kasa yüksekliği ve bagaj hacmi aramıyor. Seviye 2 otonom sürüş, koltuk havalandırma ve masaj fonksiyonu artık üst segmentten C sınıfına indi — ve bu özellikler satın alma kararlarında giderek daha belirleyici hale geliyor.
Bu tablo, Jeep Compass gibi araçların neden bu kadar kritik bir noktada konumlandığını açıklıyor. Hem tanınan bir marka kimliği hem elektrifiye edilmiş powertrain hem de gerçek arazi yetenekleri bir arada sunulmak zorunda. Yeni Compass bu üç kriterin üstüne bir de donanım yarışını ekliyor.
Teknik Özellikler Özeti
Yeni Jeep Compass e-Hybrid, Limited ve Summit versiyonlarıyla Türkiye'deki Jeep yetkili satıcılarında görücüye çıktı.