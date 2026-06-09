Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Royal Canin, Fonksiyonel Ödül Mamaları

        Giriş: 09 Haziran 2026 - 17:55
        Haberler Sponsorlu İçerik Royal Canin, fonksiyonel ödül mamalarını Türkiye pazarına sundu

        Royal Canin, köpeklerin bağışıklık, sindirim, deri-tüy sağlığı, eklem desteği ve sağlıklı yaş alma gibi farklı ihtiyaçlarını desteklemeyi amaçlayan fonksiyonel tamamlayıcı ödül maması serilerini Türkiye’de ilk kez satışa sundu. Veteriner hekimler ve beslenme uzmanlarıyla geliştirilen yeni seri, köpeklerin günlük beslenme rutinlerine tamamlayıcı olarak dahil edilebiliyor.

        Evcil hayvan sahiplerinin köpeklerine yönelik daha kişiselleştirilmiş bakım ve beslenme çözümlerine ilgisi artarken, Royal Canin köpeklerin farklı sağlık ihtiyaçlarını desteklemeyi amaçlayan yeni nesil fonksiyonel tamamlayıcı ödül mamalarını Türkiye'de satışa sundu.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimler ve beslenme uzmanlarıyla geliştirilen yeni seri; bağışıklık sistemi, sindirim sağlığı, deri ve tüy bakımı, eklem desteği ile sağlıklı yaş alma gibi farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyor.

        PETSHOPLAR VE ONLINE SATIŞ KANALLARIYLA SATIŞA SUNULDU

        Petshoplar ve online satış kanallarında tüketicilerle buluşan ürünler, köpeklerin günlük beslenme rutinlerine tamamlayıcı olarak dahil edilebiliyor. Veteriner kliniklerinde sunulacak özel seride ise kilo kontrolü, üriner sistem sağlığı, bağırsak sağlığı ve alerji yönetimine yönelik diyet mamalarla uyumlu fonksiyonel ödül mamaları yer alıyor.

        Şirket, köpeklerin yaşam evrelerine ve özel ihtiyaçlarına göre geliştirilen ürünlerin bilimsel araştırmalar doğrultusunda formüle edildiğini belirtti. Yeni seride yavru köpeklerin bağışıklık ve sindirim sistemlerini desteklemeye yönelik ürünlerin yanı sıra, yetişkin köpekler için sindirim sistemi, deri ve tüy sağlığı ile eklem desteğine odaklanan seçenekler bulunuyor.

        Royal Canin'in eğitim süreçlerine yönelik geliştirdiği özel ödül maması ise DHA ile C ve E vitaminleri içeriyor. Şirket, ürünün köpeklerin bilişsel fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olacak şekilde formüle edildiğini ve her bir parçanın 3 kalorinin altında enerji içerdiğini açıkladı.

        YÜKSEK PROTEİN İÇERİĞİ

        Veteriner kliniklerinde satışa sunulan özel seri ise, farklı sağlık ihtiyaçlarına yönelik diyet mamalarla uyumlu fonksiyonel ödül mamalarından oluşuyor. Bu kapsamda kilo yönetimini destekleyen Satiety serisi, üriner sistem sağlığına yönelik Urinary S/O, sindirim sistemi hassasiyetlerine yönelik Gastrointestinal ve alerji yönetimine özel geliştirilen Hypoallergenic mamalarla uyumlu ürünler yer alıyor. Ürünler, yüksek protein içeriği, optimize mineral dengesi ve kontrollü enerji seviyeleriyle köpeklerin özel beslenme planlarını desteklemeyi amaçlıyor.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Erol Şimşek,"Evcil hayvan sahipleri artık yalnızca temel beslenmeye değil, hayvanlarının yaşam kalitesini destekleyen özel çözümlere de önem veriyor. Geliştirdiğimiz yeni seriyle köpeklerin farklı yaşam evreleri ve ihtiyaçlarına yönelik bilimsel beslenme desteği sunmayı hedefliyoruz" dedi.

        ROYAL CANİN HAKKINDA

        Mars Petcare çatısı altında faaliyet gösteren Royal Canin dünya çapında lider bir şirket olup, kedi ve köpeklere yönelik sağlıklı beslenme sunan ROYAL CANIN® markasının sahibidir. 1968 yılında Fransız veteriner hekim Jean Cathary tarafından kurulduğu günden bu yana, kedi ve köpeklere sağlıklı beslenme çözümleri sunmakta ve onların yaşam kalitesini artırmak için tüm dünyada beslenme uzmanları, hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimlerle ortaklıklar geliştirerek çalışmalar yürütmektedir. Bugün 100’den fazla ülkede 8bini aşkın çalışanı ile faaliyet göstermekte ve kedi ve köpeklerin eşsiz özellik ve ihtiyaçlarını tüm çalışmalarının merkezine koymaktadır.

        Kaynak Anka

        İLGİLİ İÇERİKLER
        Türk İş Dünyası Neden Giderek Daha Sık Rus Üreticileri Tercih Ediyor?
        Görünüşe Aldanmayın: Huawei WATCH FIT 5, Selefinden Neden Çok Daha Farklı?
        Teknoloji dünyasında yeni bir model tanıtıldığında tüketicilerin aklına gelen ilk soru her zaman aynıdır: "Bir önceki modelden farkı ne?" Giyilebilir cihaz pazarında tüketiciler artık yalnızca estetik bir aksesuar değil, hayatlarına doğrudan dokunan asistanlar arıyor. Dışarıdan bakıldığında Watch FIT 4'ün zarif mirasını sürdüren Watch FIT 5, kasanın altında ve yazılım tarafında geçirdiği ciddi evrimle tamamen farklı bir canavara dönüşmüş durumda. Sadece görünüşe aldanıp yenilikleri gözden kaçırmak büyük bir hata olur. Gelin, FIT 4 ile FIT 5 arasındaki teknolojik uçurumu görünür kılacak yeniliklere ve detaylara yakından bakalım.
        Bileğinizdeki Panda Sizi Harekete Geçiriyor: HUAWEI WATCH FIT 5
        Teknolojinin hayatımızdaki rolü geliştikçe, kullandığımız cihazların sadece işlevsel olması yetmiyor; aynı zamanda tarzımızı yansıtması, konforlu olması ve hayatımızı gerçekten kolaylaştıran bir asistan olması bekleniyor. Giyilebilir teknoloji dünyasında uzun süredir devam eden "şık tasarım mı, yoksa üstün özellikler mi?" ikilemi, Huawei'nin yeni nesil akıllı saat ailesiyle son buluyor. Günlük yaşamı merkeze alan ve profesyonel donanımı lüks bir tasarımla buluşturan HUAWEI WATCH FIT 5 serisi; stili, ultra hafifliği ve pratik özellikleriyle kolunuzdan çıkarmak istemeyeceğiniz bir yol arkadaşına dönüşüyor.
        Jeep Markasının Yeni Kozu
        Türkiye'de C-SUV segmenti son üç yılda ciddi oranda büyüme gösterdi. Yalnızca 2024'te bu kategoride gerçekleşen satışlar, toplam otomobil pazarının dörtte birini oluşturdu. Ama bu rekabetçi tabloda ilginç bir gerilim var: Alıcılar hem premium donanım hem şehir ekonomisi hem de off-road kabiliyeti istiyor — üçü bir arada. Jeep, 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği lansmanla yeni Compass'ı tam bu denkleme bir yanıt olarak sundu.
        HUAWEI'nin 5 Yılda Geliştirdiği Watch GT Runner 2 Türkiye'de
        Verimlilik İçin Sessizlik: Hibrit Çalışma Döneminde Yeni Standart
        Katlandıkça Performansı Yükselen Dev Ekranlı Yeni HUAWEI Mate X7
        Suyun 150m Derininde Mesajlaşmak Artık Mümkün: HUAWEI Watch Ultimate 2
        Teknoloji dünyasında "akıllı saat" tanımı genellikle bildirimleri kontrol etmek veya adım saymakla sınırlı kalır. Ancak Huawei, yeni amiral gemisi WATCH Ultimate 2 ile bu sınırları sadece zorlamakla kalmıyor, tamamen ortadan kaldırıyor. Bu cihazı bir "akıllı saat" olarak adlandırmak, lüks bir kronometreyi basit bir saatle bir tutmak kadar haksızlık olur. Karşımızda, lüks saatçilik mirasını, sualtı sonar teknolojisi ve havacılık düzeyinde malzeme bilimiyle birleştiren bir "profesyonel keşif aracı" var.
        Huawei FreeClip 2
        Evde İnternet Nasıl Güçlü Hale Getirilir?
        Günümüzde dijital dünyanın kalbi evlerimizde atıyor. Ancak video konferansların tam ortasında donan görüntüler, oyunlarda yaşanan yüksek gecikmeler veya evin arka odalarında çekmeyen sinyaller, en büyük can sıkıntısı haline gelmiş durumda. Birçok kullanıcı "İnternetim neden yavaş?" sorusunu sorarken aslında çözümün internet servis sağlayıcısında değil, ev içindeki dağıtıcıda, yani router cihazında olduğunu fark etmiyor. Peki, router nedir ve evde interneti en verimli şekilde kullanmak için nelere dikkat edilmelidir? Bu yazımızda, router teknolojisinin ulaştığı son noktayı temsil eden ve bir teknoloji cihazından öte "ev dekorasyon objesi" olarak tasarlanan yeni HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro modelini mercek altına alıyoruz.
        Made in Russia" ulusal markası sayesinde Türkiye'ye neler ihraç ediliyor?
        Garanti BBVA'dan Mobil Seyahat
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'nde konuştu. Açıklamasında, "Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır." diyen Erdoğan, "Süreç hedeflerimizle uyumlu şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, milletin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        CHP'de grup toplantısı tartışması bugün sonuçlandı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde hitap ederken, Özgür Özel TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Meclis dışında da arbede yaşandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ziyaretçi alınmayacağını söyledi... İşte CHP'de yaşanan tüm gelişmeler
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Merkezi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, "CHP kurultaylarında para, pul, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız." dedi
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis'te, partisinin salı grup toplantısında kürsüye çıktı. Kürsüye çıkmayı bir zafer kazanmak olarak görmediğini ifade eden Özel, "Tarihi bir eşikteyiz. Bu eşik artık geri dönülemez bir noktaya gelmiştir. Umut ediyorum butlan kararından, genel merkeze düzenlenen baskından sonra bir akli selim hakim olur ve bu kritik eşik geri dönülmez bir şekilde aşılmaz. Burada yapılacak iş, 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalıdır. Aksi takdirde partide 6 yıl kurultay yapmamış olur ve seçime giremez. Herkesin hayallerini yerle bir etmekle kalmaz insanları geri dönülmez biçimde kaybedersiniz" dedi
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. CHP'DE GERGİN SALI: 2 AYRI GRUP TOPLANTISI Bugün CHP'de grup toplantısı gerilimi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel saat 13.30'da CHP'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşmak istedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Meclis'in önünde de hareketlilik başladı. İki tarafın destekçileri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ziyaretçi alınmayacağını söyledi. MANSUR YAVAŞ'TAN ÇAĞRI Bu dakikalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır" mesajını paylaştı. KILIÇDAROĞLU'NDAN SAAT 14.00'TE GENEL MERKEZ ÇAĞRISI Ardından da Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın bu paylaşımını alıntılıyarak partilileri saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'ne çağırdı. Mesajında "Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!" ifadelerine yer verdi. ÖZGÜR ÖZEL: BİR ZAFER OLARAK GÖRMÜYORUM Saat 13.30'da CHP Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, "Bugün burada konuşmayı kendi adıma bir zafer olarak görmüyorum. Ancak CHP'nin seçilmiş genel başkanının burada konuşması, Dikmen Kapısı önünde toplanan insanların, sizlerin demokrasi sevgisindendir. Biz seçene, seçilene saygılıyız. O nedenle bugün burada olanlar çok kıymetlidir." dedi. KILIÇDAROĞLU: BENİM KOLTUK DERDİM YOK Saat 14'te CHP Genel Merkezi'nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu ise "CHP kurultaylarında para, pul, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız." dedi. BAHÇELİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E: AKLISELİME DAVET EDİYORUM Grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde de CHP'de yaşananlar vardı. Bahçeli, "Özgür Özel'e düşen aklıselimle hareket etmek" dedi ve "CHP'de iki ayrı yön iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızda" diye de ekledi. CUMHURBŞAKANI ERDOĞAN: TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEVLET VİZYONUDUR Bu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'nde konuştu, "Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır." diyen Erdoğan, "Süreç, hedeflerimizle uyumlu şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, milletin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı. TRUMP'TAN İRAN MESAJ: ANLAŞMA 2 - 3 GÜN İÇİNDE İMZALANABİLİR Dün dünya gündeminde İsrail - İran hattında alevlenen çatışmalar vardı. Neyseki gün bitmeden çatışmaların durulduğu haberi de gelmişti. Bugün ABD Başkanı Trump, İran ile olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini söyledi. LGS'DE 924 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE BESLENME PAKETİ Hafta sonu önemli bir sınav var. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek LGS kapsamında, velilerin onay verdiği 924 bin 191 öğrenciye ilk kez beslenme paketi dağıtılacak.
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Rekabet Kurumu, kast ajansları ve menajerlik şirketlerine yönelik soruşturmasını tamamladı. Komisyon oranlarının birlikte belirlenmesi ve rekabete hassas bilgi değişimi gerekçesiyle 37 teşebbüs ve Kast Ajansları Derneği'ne toplam 42 milyon TL idari para cezası verildi. Kurul ayrıca yapımcılık ile kast ajansı faaliyetlerinin ayrılmasına ve oyuncu seçim süreçlerinde rekabeti kısıtlayan uygulamaların kaldırılmasına karar verdi
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki Erdem Demir, ağır yaralandı. Tedavi altına alınan genç, hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 18 yaşındaki C.C. ile 19 yaşındaki D.K. tutuklandı. Öte yandan Demir'in bıçaklandıktan sonraki anların görüntüleri ortaya çıktı
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Victor Osimhen'in arkasında kaliteli bir yedek forvet almak isteyen Galatasaray'ın, Juventus'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan Dusan Vlahovic'e dudak uçuklatan bir teklif yaptığı iddia edildi.
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk'ın 2002'de kurduğu SpaceX, uzay sektöründe özel şirketler çağını başlatarak roket teknolojisini baştan aşağı değiştirdi. Falcon 1'den yeniden kullanılabilir Falcon 9'lara, Starlink'ten Mars'a insan taşıyacak Starship'e uzanan kilometre taşlarıyla dolu serüveni, şimdi Wall Street geleneklerini altüst eden rekor bir halka arzla yeni bir zirveye ulaşıyor. 1,8 trilyon dolarlık dev değerleme ve 75 milyar dolarlık arzla Nasdaq'a adım atan şirket, Elon Musk'ın sıkı kontrolünde kalırken perakende yatırımcılara kapıları ardına kadar açıyor.
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        İzmir'de, iddiaya göre 47 yaşındaki Hakan Ş., boşandığı eski eşi Ayfer Karakayışlı'ya kezzapla saldırdı. Saldırı sırasında annesini kurtarmak için araya giren 13 yaşındaki kızları M. de kezzaptan nasibini aldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden anne Ayfer Karakayışlı yaşamını yitirirken, küçük kızın yaşam mücadelesi sürüyor
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        Yasemin Yalçın'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi İlyas İlbey'in karaciğerinde tümör tespit edildi. İlbey'in hastanede tedavi gördüğü belirtildi
        LGS'de bir ilk!
        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, velilerin onay verdiği 924 bin 191 öğrenciye ilk kez beslenme paketi dağıtılacak
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Her şey akıl hastalıklarına çare bulma fikriyle başlamıştı ama sonuç tam bir felaket oldu. Amerikalı nörolog Walter Freeman'ın 1936'da ABD'ye tanıttığı lobotomi yöntemi, yıllar içinde yüzlerce ölüm ve kalıcı hasarla anılan bir uygulamaya dönüştü. İşte bugün lobotomi denince akla ilk gelen isim olan Freeman'ın tıp tarihine geçen karanlık hikayesi.
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün iki ayrı yön iki ayrı merkez iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır." diyen Bahçeli, "Bir tarafta hukuki zemine dönme ihtiyacı toparlanma isteğiyle buluşmakta, diğer tarafta meydan okuma üzerinden güç gösterileri sergilenmekte sokak dili ile parti içi krizi büyütme gündemin üzerine ağır bir sis misali çökmektedir. Bu noktada CHP'ye ve Özgür Özel'e düşen ateşe kürekle gitmek değil aklıselim hareket etmektir." ifadelerini kullandı
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve halk arasında Kral Kızı olarak bilinen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Basilica Therma Roma Hamamı, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray Gedson Fernandes'i gündemine alırken Spartak Moskova bonservis bedeli için yüksekten uçtu. İşte detaylar...
        Aşkı doğruladı
        Afra Saraçoğlu, adının aşk dedikodularına karıştığı Poyraz Yosmaoğlu ile Bebek'te otomobillerinin içerisinde görüntülendi. Oyuncu, Yosmaoğlu ile haklarındaki iddiaları el işareti ile doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        1970 yılında ABD'nin Oregon eyaletinde sahile vuran dev bir balinadan kurtulmak isteyen yetkililer, sıra dışı bir yöntem denedi. Dinamitle gerçekleştirilen operasyon beklenmedik şekilde kontrolden çıkınca gökyüzüne savrulan balina parçaları sahilde paniğe neden oldu. Bir otomobilin ezildiği ve kokusunun günlerce unutulmadığı olay, yıllar sonra internetin en ünlü gerçek hikâyelerinden biri haline geldi.
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olan Miroslav Klose, 16 gollük rekoruyla zirvede yer alıyor. Ancak 12 golü bulunan Kylian Mbappe ve 13 gole imza atan Lionel Messi, Alman efsanenin tahtını sallamaya en yakın isimler olarak dikkat çekiyor. Peki; bu turnuvada zirve el değiştirecek mi? İşte Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan futbolcular...
        Bir taraf turkuaz, diğer taraf mavi! Bartın'da oluştu
        Bartın'ın Mugada sahilinde denizde oluşan turkuaz ve mavi renk geçişi dikkat çekti. Görüntünün mevsimsel alg çoğalmasından kaynaklanan doğal bir olay olduğunu belirtildi