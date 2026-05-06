Haberler Sponsorlu İçerik Bileğinizdeki Panda Sizi Harekete Geçiriyor: HUAWEI WATCH FIT 5

27 Gramlık Zarafet ve Tarzınıza Uygun Renkler

Akıllı saatlerin en büyük handikaplarından biri olan hantal yapı, WATCH FIT 5 ile tamamen ortadan kalkıyor. Kayış hariç yalnızca 27 gramlık gövde ağırlığı ve 9,5 mm'lik ultra ince yapısı sayesinde cihaz, bileğinizde adeta bir "yokluk" hissi yaratıyor. Geri dönüştürülmüş alüminyum kasası; siyah, mor, yeşil, krem ve gri yeşil renklerindeki çevre dostu naylon kayış seçenekleriyle her türlü kombine ve ortama kusursuz uyum sağlıyor. 1.82 inçlik AMOLED ekranı 2500 nit maksimum parlaklık sunarak en güneşli günlerde bile net bir görüntüleme deneyimi sunarken, ultra ince çerçevesiyle modern şehir estetiğini zirveye taşıyor.

.png

Masa Başındakilerin Yeni Dostu: Animasyonlu Panda ve Yüz Yogası

Yoğun iş temposunda veya masa başında çalışırken hareket etmeyi unutmak hepimizin ortak sorunu. Huawei, bu sorunu çözmek için WATCH FIT 5 serisine eğlenceli ve yenilikçi bir özellik eklemiş: "Mini-Workout". Saatinizin ekranında sizinle yaşayan sanal bir panda karakteri bulunuyor. Siz uzun süre hareketsiz kaldıkça panda mutsuzlaşıyor ve size kısa bir mola vermenizi hatırlatıyor.

Bu özellik sayesinde ofis sandalyenizden bile kalkmadan yapabileceğiniz boyun ve omuz esnetme hareketlerine yönlendiriliyorsunuz. Daha da ilginci, sistemin içinde yüz kaslarınızı gevşeten ve estetik fayda sağlayan "yüz yogası" rutinleri de bulunuyor. Siz bu 30 farklı kısa egzersizi tamamladıkça pandanız yeniden canlanıyor. Gün içinde hareket etmeyi unutanlar için bu özellik, adeta neşeli bir yaşam koçu görevi görüyor.

Günlük Lüks ve Üstün Zeka: WATCH FIT 5 Pro

Tasarımdan ve lüksten taviz vermek istemeyenler için geliştirilen serinin tepe modeli WATCH FIT 5 Pro, üstün spor özelliklerini sadece ekstrem sporcuların değil, premium kaliteyi günlük hayatına entegre etmek isteyen herkesin kullanımına sunuyor. Titanyum alaşımlı çerçevesi, çizilmelere karşı olağanüstü direnç sağlayan 2.5D safir camı ve özellikle beyaz modelde öne çıkan havacılık sınıfı nanoseramik kaplamasıyla Pro modeli, gerçek bir lüks saat hissiyatı veriyor. Siyah-turuncu ve beyaz renkleriyle sunulan bu model, 3000 nit parlaklığındaki 1.92 inçlik LTPO ekranıyla büyülüyor.

Bu şık kasanın altında ise tam bir sağlık laboratuvarı yatıyor. Saatin elektroduna dokunarak EKG çekebilir, damar sertliği analizi yapabilirsiniz. İster hafta sonu golf oynarken 17.000'den fazla sahanın vektörel haritasını kullanın, ister tatilde 40 metreye kadar serbest dalış yapın; Pro modeli lüksü ve sınırları zorlayan teknolojiyi bir arada sunuyor.

Kesintisiz Uyku, Pratik Ödeme ve Güvenlik

HUAWEI WATCH FIT 5 serisi sadece uyanıkken değil, uyurken de sağlığınızı gözetiyor. Gelişmiş uyku takibi sayesinde solunum farkındalığınızı analiz ederek olası uyku apnesi risklerine karşı size ön bilgiler sunuyor. Gün içinde ise 12 farklı duygu durumunuzu takip edip, stresli anlarınızda rahatlatıcı nefes egzersizleri ile modunuzu yükseltiyor.

Hayatı kolaylaştıran teknolojiler bağlamında saate eklenen NFC özelliği sayesinde, desteklenen sistemlerde cüzdan aramadan sadece bileğinizi okutarak temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Ayrıca her iki modelde de yer alan yeni nesil düşme algılama sensörü, sert bir düşüş anında acil durum kişilerinize otomatik mesaj ve konum göndererek hayat kurtarıcı bir güvenlik katmanı oluşturuyor.

10 Günlük Pil Ömrü ve Tam Uyumluluk

Tüm bu üst düzey özelliklerin en büyük tamamlayıcısı, Huawei'nin batarya konusundaki ustalığı. Her gece saat şarj etme çilesine son veren yüksek silikonlu yeni nesil batarya sayesinde, cihazlar yoğun kullanımda bile 7 ile 10 gün arasında kesintisiz performans sunuyor. Üstelik saatlerinizi kullanmak için telefon markanızı değiştirmenize gerek yok; iOS ve Android işletim sistemleriyle tam uyumlu çalışan FIT 5 serisi, HUAWEI Sağlık uygulaması üzerinden kolayca yönetilebiliyor.

Sosyal Etkileşimle Artan Spor Motivasyonu

Huawei Sağlık uygulaması üzerinden iOS ve Android fark etmeksizin arkadaşlarınızı davet edebileceğiniz özel veya herkese açık aktivite grupları oluşturabilirsiniz. Bu özellik sayesinde koşu, yüzme, fitness veya bisiklet gibi alanlarda etkinlikler planlayabilir; atılan adım, kat edilen mesafe, egzersiz süresi ve yakılan kalori gibi anlık veriler üzerinden kendi aranızda yarışmalar düzenleyebilirsiniz. Sistem, grup üyelerinin performans verilerini toplayarak gün, hafta ve ay bazlı bir rating listesi oluşturur ve kullanıcıların birbirleriyle doğrudan ve anlık olarak rekabet etmesine olanak tanır.

Lansmana Özel Kampanya ve Fiyatlar

Stil, hafiflik ve zekayı bir araya getiren HUAWEI WATCH FIT 5 serisi, 7 Mayıs saat 10:08 itibarıyla Türkiye'de avantajlı kampanyalarla satışa sunuluyor. 27 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasındaki bekleme döneminde Huawei Online Mağaza üzerinden kayıt olanlara standart model için kayış, Pro model için akıllı tartı kuponu hediye ediliyor.

Ürünlerin satışa açıldığı 7 - 22 Mayıs ön satış döneminde ise; sadece 99 TL depozito ödeyerek FIT 5 modelinde anında 500 TL net indirim ve FreeBuds SE 2 kulaklık, FIT 5 Pro modelinde ise 1000 TL indirim ve FreeBuds SE 3 kulaklık kazanabiliyorsunuz. 22 Mayıs - 26 Haziran arasındaki ilk satış döneminde ise kulaklık ve ekstra promosyon hediyeleri devam edecek. Başlangıç fiyatları ise HUAWEI WATCH FIT 5 için 7.999 TL, premium kaliteyi sunan HUAWEI WATCH FIT 5 Pro için ise 11.499 TL olarak belirlendi.

Detaylı bilgi için: https://consumer.huawei.com/tr/offer/kampanyalar/akilli-saat-teklifler/?utm_source=haberturk&utm_medium=press_release&utm_campaign=2026_fit5_mkt