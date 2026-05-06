Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Bileğinizdeki Panda Sizi Harekete Geçiriyor: HUAWEI WATCH FIT 5

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 12:02
        Haberler Sponsorlu İçerik Bileğinizdeki Panda Sizi Harekete Geçiriyor: HUAWEI WATCH FIT 5

        27 Gramlık Zarafet ve Tarzınıza Uygun Renkler

        Akıllı saatlerin en büyük handikaplarından biri olan hantal yapı, WATCH FIT 5 ile tamamen ortadan kalkıyor. Kayış hariç yalnızca 27 gramlık gövde ağırlığı ve 9,5 mm'lik ultra ince yapısı sayesinde cihaz, bileğinizde adeta bir "yokluk" hissi yaratıyor. Geri dönüştürülmüş alüminyum kasası; siyah, mor, yeşil, krem ve gri yeşil renklerindeki çevre dostu naylon kayış seçenekleriyle her türlü kombine ve ortama kusursuz uyum sağlıyor. 1.82 inçlik AMOLED ekranı 2500 nit maksimum parlaklık sunarak en güneşli günlerde bile net bir görüntüleme deneyimi sunarken, ultra ince çerçevesiyle modern şehir estetiğini zirveye taşıyor.

        .png
        .png

        Masa Başındakilerin Yeni Dostu: Animasyonlu Panda ve Yüz Yogası

        Yoğun iş temposunda veya masa başında çalışırken hareket etmeyi unutmak hepimizin ortak sorunu. Huawei, bu sorunu çözmek için WATCH FIT 5 serisine eğlenceli ve yenilikçi bir özellik eklemiş: "Mini-Workout". Saatinizin ekranında sizinle yaşayan sanal bir panda karakteri bulunuyor. Siz uzun süre hareketsiz kaldıkça panda mutsuzlaşıyor ve size kısa bir mola vermenizi hatırlatıyor.

        Bu özellik sayesinde ofis sandalyenizden bile kalkmadan yapabileceğiniz boyun ve omuz esnetme hareketlerine yönlendiriliyorsunuz. Daha da ilginci, sistemin içinde yüz kaslarınızı gevşeten ve estetik fayda sağlayan "yüz yogası" rutinleri de bulunuyor. Siz bu 30 farklı kısa egzersizi tamamladıkça pandanız yeniden canlanıyor. Gün içinde hareket etmeyi unutanlar için bu özellik, adeta neşeli bir yaşam koçu görevi görüyor.

        Günlük Lüks ve Üstün Zeka: WATCH FIT 5 Pro

        Tasarımdan ve lüksten taviz vermek istemeyenler için geliştirilen serinin tepe modeli WATCH FIT 5 Pro, üstün spor özelliklerini sadece ekstrem sporcuların değil, premium kaliteyi günlük hayatına entegre etmek isteyen herkesin kullanımına sunuyor. Titanyum alaşımlı çerçevesi, çizilmelere karşı olağanüstü direnç sağlayan 2.5D safir camı ve özellikle beyaz modelde öne çıkan havacılık sınıfı nanoseramik kaplamasıyla Pro modeli, gerçek bir lüks saat hissiyatı veriyor. Siyah-turuncu ve beyaz renkleriyle sunulan bu model, 3000 nit parlaklığındaki 1.92 inçlik LTPO ekranıyla büyülüyor.

        Bu şık kasanın altında ise tam bir sağlık laboratuvarı yatıyor. Saatin elektroduna dokunarak EKG çekebilir, damar sertliği analizi yapabilirsiniz. İster hafta sonu golf oynarken 17.000'den fazla sahanın vektörel haritasını kullanın, ister tatilde 40 metreye kadar serbest dalış yapın; Pro modeli lüksü ve sınırları zorlayan teknolojiyi bir arada sunuyor.

        Kesintisiz Uyku, Pratik Ödeme ve Güvenlik

        HUAWEI WATCH FIT 5 serisi sadece uyanıkken değil, uyurken de sağlığınızı gözetiyor. Gelişmiş uyku takibi sayesinde solunum farkındalığınızı analiz ederek olası uyku apnesi risklerine karşı size ön bilgiler sunuyor. Gün içinde ise 12 farklı duygu durumunuzu takip edip, stresli anlarınızda rahatlatıcı nefes egzersizleri ile modunuzu yükseltiyor.

        Hayatı kolaylaştıran teknolojiler bağlamında saate eklenen NFC özelliği sayesinde, desteklenen sistemlerde cüzdan aramadan sadece bileğinizi okutarak temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Ayrıca her iki modelde de yer alan yeni nesil düşme algılama sensörü, sert bir düşüş anında acil durum kişilerinize otomatik mesaj ve konum göndererek hayat kurtarıcı bir güvenlik katmanı oluşturuyor.

        10 Günlük Pil Ömrü ve Tam Uyumluluk

        Tüm bu üst düzey özelliklerin en büyük tamamlayıcısı, Huawei'nin batarya konusundaki ustalığı. Her gece saat şarj etme çilesine son veren yüksek silikonlu yeni nesil batarya sayesinde, cihazlar yoğun kullanımda bile 7 ile 10 gün arasında kesintisiz performans sunuyor. Üstelik saatlerinizi kullanmak için telefon markanızı değiştirmenize gerek yok; iOS ve Android işletim sistemleriyle tam uyumlu çalışan FIT 5 serisi, HUAWEI Sağlık uygulaması üzerinden kolayca yönetilebiliyor.

        Sosyal Etkileşimle Artan Spor Motivasyonu

        Huawei Sağlık uygulaması üzerinden iOS ve Android fark etmeksizin arkadaşlarınızı davet edebileceğiniz özel veya herkese açık aktivite grupları oluşturabilirsiniz. Bu özellik sayesinde koşu, yüzme, fitness veya bisiklet gibi alanlarda etkinlikler planlayabilir; atılan adım, kat edilen mesafe, egzersiz süresi ve yakılan kalori gibi anlık veriler üzerinden kendi aranızda yarışmalar düzenleyebilirsiniz. Sistem, grup üyelerinin performans verilerini toplayarak gün, hafta ve ay bazlı bir rating listesi oluşturur ve kullanıcıların birbirleriyle doğrudan ve anlık olarak rekabet etmesine olanak tanır.

        Lansmana Özel Kampanya ve Fiyatlar

        Stil, hafiflik ve zekayı bir araya getiren HUAWEI WATCH FIT 5 serisi, 7 Mayıs saat 10:08 itibarıyla Türkiye'de avantajlı kampanyalarla satışa sunuluyor. 27 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasındaki bekleme döneminde Huawei Online Mağaza üzerinden kayıt olanlara standart model için kayış, Pro model için akıllı tartı kuponu hediye ediliyor.

        Ürünlerin satışa açıldığı 7 - 22 Mayıs ön satış döneminde ise; sadece 99 TL depozito ödeyerek FIT 5 modelinde anında 500 TL net indirim ve FreeBuds SE 2 kulaklık, FIT 5 Pro modelinde ise 1000 TL indirim ve FreeBuds SE 3 kulaklık kazanabiliyorsunuz. 22 Mayıs - 26 Haziran arasındaki ilk satış döneminde ise kulaklık ve ekstra promosyon hediyeleri devam edecek. Başlangıç fiyatları ise HUAWEI WATCH FIT 5 için 7.999 TL, premium kaliteyi sunan HUAWEI WATCH FIT 5 Pro için ise 11.499 TL olarak belirlendi.

        Detaylı bilgi için: https://consumer.huawei.com/tr/offer/kampanyalar/akilli-saat-teklifler/?utm_source=haberturk&utm_medium=press_release&utm_campaign=2026_fit5_mkt

        İLGİLİ İÇERİKLER
        Bileğinizdeki Panda Sizi Harekete Geçiriyor: HUAWEI WATCH FIT 5
        Teknolojinin hayatımızdaki rolü geliştikçe, kullandığımız cihazların sadece işlevsel olması yetmiyor; aynı zamanda tarzımızı yansıtması, konforlu olması ve hayatımızı gerçekten kolaylaştıran bir asistan olması bekleniyor. Giyilebilir teknoloji dünyasında uzun süredir devam eden "şık tasarım mı, yoksa üstün özellikler mi?" ikilemi, Huawei'nin yeni nesil akıllı saat ailesiyle son buluyor. Günlük yaşamı merkeze alan ve profesyonel donanımı lüks bir tasarımla buluşturan HUAWEI WATCH FIT 5 serisi; stili, ultra hafifliği ve pratik özellikleriyle kolunuzdan çıkarmak istemeyeceğiniz bir yol arkadaşına dönüşüyor.
        Jeep Markasının Yeni Kozu
        Türkiye'de C-SUV segmenti son üç yılda ciddi oranda büyüme gösterdi. Yalnızca 2024'te bu kategoride gerçekleşen satışlar, toplam otomobil pazarının dörtte birini oluşturdu. Ama bu rekabetçi tabloda ilginç bir gerilim var: Alıcılar hem premium donanım hem şehir ekonomisi hem de off-road kabiliyeti istiyor — üçü bir arada. Jeep, 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği lansmanla yeni Compass'ı tam bu denkleme bir yanıt olarak sundu.
        HUAWEI'nin 5 Yılda Geliştirdiği Watch GT Runner 2 Türkiye'de
        Verimlilik İçin Sessizlik: Hibrit Çalışma Döneminde Yeni Standart
        Katlandıkça Performansı Yükselen Dev Ekranlı Yeni HUAWEI Mate X7
        Suyun 150m Derininde Mesajlaşmak Artık Mümkün: HUAWEI Watch Ultimate 2
        Teknoloji dünyasında "akıllı saat" tanımı genellikle bildirimleri kontrol etmek veya adım saymakla sınırlı kalır. Ancak Huawei, yeni amiral gemisi WATCH Ultimate 2 ile bu sınırları sadece zorlamakla kalmıyor, tamamen ortadan kaldırıyor. Bu cihazı bir "akıllı saat" olarak adlandırmak, lüks bir kronometreyi basit bir saatle bir tutmak kadar haksızlık olur. Karşımızda, lüks saatçilik mirasını, sualtı sonar teknolojisi ve havacılık düzeyinde malzeme bilimiyle birleştiren bir "profesyonel keşif aracı" var.
        Huawei FreeClip 2
        Evde İnternet Nasıl Güçlü Hale Getirilir?
        Günümüzde dijital dünyanın kalbi evlerimizde atıyor. Ancak video konferansların tam ortasında donan görüntüler, oyunlarda yaşanan yüksek gecikmeler veya evin arka odalarında çekmeyen sinyaller, en büyük can sıkıntısı haline gelmiş durumda. Birçok kullanıcı "İnternetim neden yavaş?" sorusunu sorarken aslında çözümün internet servis sağlayıcısında değil, ev içindeki dağıtıcıda, yani router cihazında olduğunu fark etmiyor. Peki, router nedir ve evde interneti en verimli şekilde kullanmak için nelere dikkat edilmelidir? Bu yazımızda, router teknolojisinin ulaştığı son noktayı temsil eden ve bir teknoloji cihazından öte "ev dekorasyon objesi" olarak tasarlanan yeni HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro modelini mercek altına alıyoruz.
        Made in Russia" ulusal markası sayesinde Türkiye'ye neler ihraç ediliyor?
        Garanti BBVA'dan Mobil Seyahat
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varmak üzere
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        İstanbul Ümraniye'de, 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan Aleyna Tutuş'un (Kalaycıoğlu) şikayeti üzerine şarkıcı Vahap Canbay hakkında "basit tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, silahla yaralanmış halde bulundu. Ameliyat edilen Çavuşoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırıyı yurtdışında haber alan Mevlüt Çavuşoğlu ise Antalya'ya dönüyor
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        İsrailli savunma yetkililerinin, Tahran'ı müzakerelerde esnemeye zorlamak amacıyla İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması yönünde hükümete baskı yaptığı belirtildi.
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın katil zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eşgüdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan ve tutuklu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile gelini Zuhal Böcek'in, "Rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından" mal varlıklarına el konuldu.
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk ettiği Konyaspor'a 90+8'de yediği penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları, Beşiktaş-Konyaspor maçını değerlendirdi.
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Ankara'da, komşusunun köpeğinin kendi köpeklerine saldırmasına öfkelenen baba ve oğlunun demir çubukla darp ederek ağır yaraladığı 57 yaşındaki, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baba N.K. ile oğlu E.K., cezaevine gönderildi
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        111 mağdur, 8 sanık, isimsiz bir ihbarla başlayan soruşturma... Emekli polis çiftin ve meslektaşının kurduğu özel dedektiflik ağı, akılalmaz veri ihlaline neden oldu. Otel kayıtları, adres bilgileri gibi kişisel veriler para karşılığı sahte dosyalarla sorgulandı. Hem sorgulayan, hem sorgulatanlara yüzlerce yıl hapis istemiyle dava açıldı. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın özel haberi..
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        EuroLeague'de son şampiyon Fenerbahçe Beko, play-off üçüncü maçında bu akşam Zalgris'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanması halinde Final-Four bileti alacak.
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtına sırasında güneş enerjisine bağlı su deposunun otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur Çakmak, gözyaşları içinde toprağa verildi
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        1990'larda New Mexico'nun Taos kasabasında bazı sakinler kaynağı belirsiz düşük frekanslı bir uğultu duyduklarını bildirdi. Yapılan araştırmalara rağmen sesin kesin kaynağı hiçbir zaman tespit edilemedi.
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Küresel çapta yapılan bir araştırma, nezaketin coğrafi haritasını çıkardı. 26 ülkeden binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, ''en nazik'' ve ''en arkadaş canlısı'' halklar belirlenirken, ülkelerin kendilerini nasıl gördüğü ile dünyanın onları nasıl algıladığı arasındaki çarpıcı farklar dikkat çekti. İşte dünyanın en kibar ülkeleri 2026 listesi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, hortuma dönüştü. İlçede yüksek gerilim direkleri devrilirken, 8 kişi yaralandı. Hortumun en büyük yıkımı ise 6 bin 500 metrekarelik alana kurulu iki düğün salonu ve bir halı sahada yaşandı. Tesisler kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 100 milyon liralık zarar oluştu. Öte yandan, yıkılan düğün salonlarından birinde yapılması planlanan düğünün günler önce iptal edilmesi, olası bir faciayı önledi
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Daha önce dört kez nikâh masasına oturan oyuncu Nilgün Belgün, "Türklerden ilgimi çeken erkek yok. Hepsini tanıyorum. Yabancıları merak ediyorum" ifadelerini kullandı
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Bir zamanlar buz, sıradan bir ihtiyaç değil, altın kadar değerli bir ticaret malıydı. Donmuş göllerden kesilen dev bloklar, gemilerle kıtalar aşarak servetlere dönüştü. İşte detaylar!
        "Ucuz kurtuldum"
        Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, Hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide seyahat ettiğini açıkladı. 24'üncü günde gemiden inen Çenet, yaşadıklarını anlattı
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, bulantı ve kusma şikayetiyle götürüldükleri hastanede yaşamını yitiren 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü, yan yana toprağa verildi. Başsavcılığın talimatıyla ilçeye yönlendirilen AFAD ekipleri, ailenin kaldığı 2 katlı bina ve çevresi ile yolculuk yaptıkları aracı inceledi
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        Yılın ilk çeyreğinde 532 milyon Euro net zarar açıklayan Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, COVID-19 aşı üretimini ortağı Pfizer'a devretme kararı aldı. Firma bu kapsamda bazı tesislerini kapatacağını açıkladı. Söz konusu kapatmaların binlerce çalışanı etkilemesi bekleniyor