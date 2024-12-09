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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz: Ben Rizeli adamım - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz: Ben Rizeli adamım

        Sivasspor deplasmanında sert bir faulle sakatlanan ve sedyeyle kenara alınan Barış Alper'in olayın sıcaklığını atlattıktan sonra moralinin yerine geldiği etrafındakilere "Ben Rizeli adamım bana bir şey olmaz" şakaları yaptığı öğrenildi

        Giriş: 09.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:07
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        Galatasaray Süper Lig’in 15. Haftasında Sivasspor’a konuk olurken uzatma dakikalarında Barış Alper Yılmaz’ın yaşadığı sakatlık moralleri bozmuştu.

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        Rey Manaj’ın bileğine basması sonrası yerde kalan Barış sedyeyle kenara alındı.

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        Milli futbolcu soyunma odasında ilk olarak pozisyonun şokuyla ve kırmızı kart verilmemesiyle birlikte duygusal anlar yaşadı.

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        Sinirden ağlayan Barış Alper Yılmaz’ın olayın sıcaklığı geçtikten sonra moralinin yerine geldiği öğrenildi.

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        Manaj’ın bileğine basması sonrasında dizine yüklendiği için dizinde ağrı hisseden 24 yaşındaki futbolcu etrafındakilere şakalar da yaptı.

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        Soyunma odasında galibiyete rağmen sakatlık nedeniyle sessizlik oluştu.

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        Aynı gün İstanbul’a dönmek için stattan ayrılan kafileye Barış Alper “Ben Rizeli adamım bana bir şey olmaz merak etmeyin” diyerek şakalar yaparak moral verdi.

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