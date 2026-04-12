Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da 2. kez 'dalya' dedi - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da 2. kez 'dalya' dedi

        Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kocaelispor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılılarda 200. resmi maçına çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barış Alper 2. kez 'dalya' dedi!

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu müsabakada 11'de görev aldı.

        Barış Alper, bu mücadeleyle birlikte Aslan'da 2. kez 'dalya' dedi.

        2021 yılında Ankara Keçiörengücü’nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılarla bugüne kadar Süper Lig'de 137, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 27, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 15 ve Turkcell Süper Kupa'da da 4 olmak üzere toplamda 199 resmi karşılaşmada görev almıştı.

        Kocaelispor müsabakasıyla Galatasaray'da 200. maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 36 kez gol sevinci yaşarken, Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da 1'er defa olmak üzere toplam 5 kupa kazandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
