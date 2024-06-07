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        Haberler Magazin Barış Kılıç'ın oğlu Emir Kılıç mezun oldu - Magazin haberleri

        Barış Kılıç'ın oğlu Emir mezun oldu

        Ayşegül Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren Barış Kılıç'ın 13 yaşındaki oğlu Emir, ortaokuldan mezun oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 09:04 Güncelleme: 07.06.2024 - 09:04
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Ömer' karakterine hayat veren Barış Kılıç'ın oğlu Emir Kılıç ortaokuldan mezun oldu.

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        Emir Kılıç'ın mezuniyet törenine annesi Ayşegül Kılıç, babası Barış Kılıç ve abisi Batu Kılıç katıldı.

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        Ailece çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayan Ayşegül Kılıç, "Emir'in mezuniyeti" notuyla yayımladı.

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        2007'DE EVLENDİLER

        Ayşegül Kılıç ile 2007'de dünyaevine giren Barış Kılıç'ın Emir ve Batu adında iki çocuğu bulunuyor.

        #Barış Kılıç
        #Ayşegül Kılıç
        #Emir Kılıç
        #Batu Kılıç
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