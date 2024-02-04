Anadolu rock müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 25'inci yılında anıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Hatları A.Ş tarafından her yıl oduğu gibi anma etkinliğinde Barış Manço Vapuru; Manço'nun ailesi, yakınları ve sevenleri eşliğinde Kadıköy'den Kanlıca'ya hareket etti. Sefer esnasında Kırklareli Belediyesi Çocuk Korosu, Barış Manço'nun sevilen çocuk şarkılarını seslendirdi.

Doğukan Manço ile annesi Lale Manço Ahıskalı

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"BEDENLER GİDİYOR, RUHLAR KALIYOR"

Ardından Barış Manço'nun Kanlıca'daki kabrinin başında Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Anma etkinliğinin ardından Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun gönüllerde yaşamaya devam ettiğini belirterek; "Eğer 25 yıl sonra bu kadar büyük bir kalabalıkla hâlâ onu anıyorsak, onun şarkılarını söylüyorsak onunla beraberiz diye kabul ediyorum. Bedenler gidiyor, ruhlar kalıyor. O çok büyük bir ruhtu ve bütün sevenleriyle kaldı" dedi. Ahıskalı, anma etkinliği için Barış Manço Vapuru'nu 20 yıldır kendilerine tahsis eden Şehir Hatları A.Ş'ye ve İBB'ye teşekkürlerini sundu.

"HÂLÂ BİZİ BAĞLAYAN DEĞERLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da babasının bütün kitleleri bir araya getiren bir insan olduğuna dikkati çekerek; "Onun gibi değerler azaldıkça o yaşamaya devam ediyor. Baktığımızda burada belki bir araya gelmeyecek birçok insan onu birlikte yâd etti. Demek ki hâlâ bizi bağlayan değerlere ihtiyacımız var" diye konuştu.

Doğukan Manço, babasının mirasını genç nesillere aktarmaya çalıştıklarını belirterek; "Biz, aile olarak bunca zamandır üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Gücümüz yettiği kadar onun hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.