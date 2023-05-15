Barselona'da coşkulu kutlama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barselona'da coşkulu kutlama!

Barcelonalı futbolcular lig şampiyonluğunu kent merkezinde taraftarlarıyla kutladı

ABONE OL
AA
  • Barselona'da coşkulu kutlama!

    İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2022-2023 sezonunun şampiyonu Barcelona, kent merkezinde kutlama yaptı.

     
  • Barselona'da coşkulu kutlama!

    Barcelona'da futbolcular ve teknik direktör Xavi Hernandez liderliğindeki teknik heyet, üstü açık otobüsle Camp Nou stadından çıkarak, kent merkezinde tur attı ve taraftarlarıyla şampiyonluğu kutladı.
  • Barselona'da coşkulu kutlama!

    İspanya Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde geçtiğimiz haftalarda şampiyon olan Barcelona kadın futbol takımı da diğer bir üstü açık otobüsle kutlamalarda yer aldı.
  • Barselona'da coşkulu kutlama!

    Sokaklara dökülen Barcelonalı taraftar tüm güzergah boyunca şarkı söyleyip, tezahüratlar ederek, şampiyonluk kutlamalarına eşlik etti.
  • Barselona'da coşkulu kutlama!

    Son olarak 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Barcelona, dün akşam deplasmanda Espanyol'u 4-2 yenerek ligin bitimine 4 hafta kala, ezeli rakibi Real Madrid'in 14 puan önünde şampiyonluğunu ilan etmişti.
  • Barselona'da coşkulu kutlama!

    Üç yıl aradan sonra, tarihindeki 27. lig şampiyonluğunu kazanma başarısı gösteren Barcelona, La Liga’da Real Madrid'in (35 kez) ardından en çok şampiyon olan kulüp olarak biliniyor.
  • Barselona'da coşkulu kutlama!

    Barcelona'da ikinci sezonunu geçiren teknik direktör Xavi Hernandez ve Temmuz 2022’de Katalan takımına transfer olan ve şu anda 21 golle gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Polonyalı forvet Robert Lewandowski, Katalan takımında ilk şampiyonluklarına kavuşmuştu.
  • Barselona'da coşkulu kutlama!

    Diğer yandan Espanyol ve Barcelona takımları arasında dün oynanan derbi maçı sonrasında Espanyollu bir grup taraftarın sahaya inerek, şampiyonluk kutlaması yapan Barcelonalı futbolculara saldırması polemik oldu.
  • Barselona'da coşkulu kutlama!

    Olaylar büyümeden Barcelonalı futbolcular ve teknik heyet soyunma odasına kaçsa da Espanyol kulübü bir grup taraftarının sahaya girip taşkınlık yapmasından dolayı özür dileyip, sorumluların cezalandırılacağı duyurdu.
  • Barselona'da coşkulu kutlama!

    Ligde kalma mücadelesi veren Espanyol kulübüne, çıkan olaylardan dolayı ceza verilmesi bekleniyor.
  • Barselona'da coşkulu kutlama!
  • Barselona'da coşkulu kutlama!
  • Barselona'da coşkulu kutlama!
  • Barselona'da coşkulu kutlama!
  • Barselona'da coşkulu kutlama!
  • Barselona'da coşkulu kutlama!
  • Barselona'da coşkulu kutlama!
  • Barselona'da coşkulu kutlama!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.