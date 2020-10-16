AA

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında 60 kilometre olan Bartın-Kurucaşile yolunun 30 kilometrelik dağlık ve virajlı kısmı 13,5 kilometre uzunluğundaki 5 tünel, 2 viyadük ve 10 köprüyle geçilecek.

Yapımına 2013'te başlanan Bartın-Kurucaşile yolunda tünel, viyadük ve köprülerin inşaatı sürüyor.

Çakraz, Cumayanı ve Meydan tünellerinin tamamlandığı güzergahta, 2 tünel daha inşa edilecek.

Tünellerin yanı sıra viyadükler, köprüler ve duble yollardaki çalışmalar devam ederken, yeni yolun ulaşıma açılmasıyla bölge ulaşımında büyük rahatlama sağlanacak.

Bölge turizm, sanayi ve tarım sektörünün gelişmesine de katkı sunacak çalışmaların tamamlanmasıyla 60 kilometre olan Bartın-Kurucaşile yolu, yaklaşık 45 kilometreye düşecek, 1,5 saatte ulaşılan ilçeye 20-25 dakikada varılabilecek.

- "Çalışmalarla devletimizin gücünü çok rahat görebiliyoruz"

Bartın Valisi Sinan Güner, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nde yer alan Bartın-Çakraz arasında 25 kilometre duble yol yapıldığını, Çakraz-Kurucaşile arasındaki 30 kilometrelik bölümde de tünel, viyadük ve köprü çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bartın ile Kurucaşile arasında geliş-gidişli olmak üzere 5 tünelin arazi yapısı nedeniyle zor şartlarda yapıldığını belirten Güner, vatandaşların tünel, viyadük ve köprüleri kullanarak daha rahat ulaşım imkanına kavuşacağını kaydetti.

Güner yolun, medeniyet, gelişme ve kalkınma demek olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu proje, özellikle Osmanlı döneminden bu yana ahşap tekne yapımının sürdürüldüğü Kurucaşile ilçemizin insanı olmak üzere herkesin heyecanla beklediği bir proje. Koronavirüsle mücadele devam ederken Türkiye, gerçekten yatırımlarını, imkanlarını zorlayarak büyümeye devam ediyor. Tüneller tamamlandığında güzergahta 15 kilometre kısalma olacak. Böylece insanlar daha rahat ve daha konforlu seyahat imkanına kavuşacak. Akaryakıt kazanımıyla da milli ekonomiye katma değer sağlanacak. Buradaki çalışmalara baktığımız zaman devletimizin gücünü, ihtişamını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz."

- "Engebeli ve dağlık bölgede devasa bir proje hayata geçiriliyor"

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da engebeli ve dağlık bölgede devasa bir projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Bölgede 5 tünelden 3'ünün tamamlandığını kaydeden Tunç, "Çakraz Tüneli ulaşıma açıldı. 4,6 kilometre uzunluğunda Karaman Tüneli'nin 1300 metresi tamamlandı. Tekkeönü Tüneli de 3 bin 100 metre uzunluğunda ve bunun da 900 metresi tamamlandı. Çakraz-Kurucaşile arasında geliş gidişli 5 tünel, 2 viyadük ve 10 köprü yapılıyor." diye konuştu.

Yolu eski standartlarda olan, dağlar ve keskin virajlar nedeniyle sıkıntı yaşanan bölgenin, tünel, köprü ve viyadüklerle daha kolay ulaşılabilir hale geleceğini anlatan Tunç, "Bugün bu devasa çalışmaların yapıldığını görmek, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en büyük göstergesidir." dedi.

Tunç, Bartın ile Kurucaşile arasında geliş gidişli 5 tünelin zor şartlarda yapıldığını anlatarak, "Eski yolumuz dağlardan, tepelerden virajlardan oluşan bir yoldu. Aynı zamanda bu yol Karadeniz Sahil Yolu'nun da uzantısı, Batı Karadeniz bölümü diyebiliriz. Burada 1,5 milyar liralık kamu yatırımından bahsediyoruz. Hükümetimiz, özellikle ulaşım altyapı projeleri kapsamında öncelikle buralara ödenek ayırıyor. Bu da devletimizin buralara ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Devletimiz buraya çok önemli katkılar sunuyor." ifadelerini kullandı.