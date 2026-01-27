Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Bartın'da tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

        Bartın'da tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

        Bartın'ın Derbent köyünde Nihat Çakır, evlerinin çatı katında çıkan tartışmanın ardından eşi Rukiye Çakır'ı av tüfeğiyle öldürüp intihar etti. Çiftin çocukları olay sırasında evde değildi. Jandarma soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 21:28 Güncelleme: 27.01.2026 - 21:28
        Eşini vurup yaşamına son verdi
        Bartın'da Nihat Çakır (58), tartıştığı eşi Rukiye Çakır'ı (44) evin çatı katında av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Derbent köyünde meydana geldi. 2 katlı evin çatı katında 4 çocuklu Nihat ve Rukiye Çakır çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Nihat Çakır, evde bulunan av tüfeği ile eşini başından vurduktan sonra kendi başına dayadığı silahı ateşledi. Silah ve kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çatı katında Çakır çiftini kanlar içinde yerde yatar halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rukiye ve Nihat Çakır'ın öldüğünü belirledi. Çiftin çocuklarının olay anında evde olmadıkları öğrenildi. Nihat ve Rukiye Çakır’ın cenazeleri, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

