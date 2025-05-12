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        Bartın'da tüfeğin kazara ateş almasıyla yaralanan 6 yaşındaki çocuk öldü

        Bartın'ın Amasra ilçesinde zihinsel engelli çocuğun oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan 6 yaşındaki kardeşi öldü, 1 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:08
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        Bartın'da tüfeğin kazara ateş almasıyla yaralanan 6 yaşındaki çocuk öldü
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        Bartın'ın Amasra ilçesinde zihinsel engelli çocuğun oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan 6 yaşındaki kardeşi öldü, 1 çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Göçkün köyünde 15 yaşındaki zihinsel engelli B.G, evdeki av tüfeğiyle oynadığı sırada silah ateş aldı. Bu sırada 6 yaşındaki erkek kardeşi B.G. ile misafir olarak bulunan 7 yaşındaki H.C.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan B.G, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Amasra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Elinden yaralanan kız çocuğu H.C.K'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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