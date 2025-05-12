Bartın'da tüfeğin kazara ateş almasıyla yaralanan 6 yaşındaki çocuk öldü

Ağır yaralanan B.G, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Amasra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Göçkün köyünde 15 yaşındaki zihinsel engelli B.G, evdeki av tüfeğiyle oynadığı sırada silah ateş aldı. Bu sırada 6 yaşındaki erkek kardeşi B.G. ile misafir olarak bulunan 7 yaşındaki H.C.K. yaralandı.

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