Bartın'ın sevilen esnafı yaşam mücadelesini kaybetti

Bartın'da 52 yaşındaki sevilen esnaf, yaklaşık 1 aydır yürüttüğü yaşam mücadelesini kaybederek, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

HASTANEDE HAYATINI KABETTİ

Bartın'da yaşayan ve nakliye işiyle uğraşan 52 yaşındaki Orhan Gül, yaklaşık 1 ay önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Beyin damarlarında pıhtı atması ve tıkanma teşhisi ile Bolu'da tedavi gören Orhan Gül, yaklaşık 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hastanede vefat eden Gül'ün cenazesi, memleketi Bartın'a getirildi. Gül'ün cenazesi, Ağdacı Gaffar Mahallesi'ndeki evinin önünde yapılan helalleşme ve edilen duaların ardından Gaffar Cami avlusuna getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Orhan Gül, yüzlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanırken, Gaffar Camii'de öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.