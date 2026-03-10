Canlı
        Bartın'ın sevilen esnafı yaşam mücadelesini kaybetti

        Bartın'ın sevilen esnafı yaşam mücadelesini kaybetti

        Bartın'da 52 yaşındaki sevilen esnaf, yaklaşık 1 aydır yürüttüğü yaşam mücadelesini kaybederek, dualarla son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:08
        1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti

        Bartın'da 52 yaşındaki sevilen esnaf, yaklaşık 1 aydır yürüttüğü yaşam mücadelesini kaybederek, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

        HASTANEDE HAYATINI KABETTİ

        Bartın'da yaşayan ve nakliye işiyle uğraşan 52 yaşındaki Orhan Gül, yaklaşık 1 ay önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Beyin damarlarında pıhtı atması ve tıkanma teşhisi ile Bolu'da tedavi gören Orhan Gül, yaklaşık 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hastanede vefat eden Gül'ün cenazesi, memleketi Bartın'a getirildi. Gül'ün cenazesi, Ağdacı Gaffar Mahallesi'ndeki evinin önünde yapılan helalleşme ve edilen duaların ardından Gaffar Cami avlusuna getirildi.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Orhan Gül, yüzlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanırken, Gaffar Camii'de öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

        MSB: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir"

        MSB: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" (İHA)

