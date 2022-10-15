BARTIN MADEN OCAĞINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Patlama sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameralar karşısında son durumu açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerinde yapmış olduğu son açıklamada can kaybının 41 olduğunu bildirdi. Soylu, 11 yaralının hastanede tedavi gördüğünü, 58 madencinin kurtarıldığını ve 1 madenci ile de belirsizlik olduğunu aktardı. Bakan Soylu hayatını kaybeden madencilerin isimlerini de açıkladı.