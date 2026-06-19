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        Haberler Gündem Bartın’da sahilde insansız hava aracı bulundu

        Bartın’da sahilde insansız hava aracı bulundu

        Bartın'ın Amasra ilçesindeki Çakraz Sahili'nde dalgalarla kıyıya vuran parçalanmış haldeki insansız hava aracı, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından muhafaza altına alındı. Menşei henüz belirlenemeyen İHA'nın detaylı araştırma için Ankara'ya gönderileceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 21:35 Güncelleme:
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        Bartın sahiline İHA vurdu

        Bartın'ın Amasra ilçesi Çakraz sahilinde dalgalar nedeniyle sahile vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) bulundu.

        Amasra ilçesindeki Çakraz Sahili’nde dalgalarla sahile vuran parçalanmış haldeki İHA’yı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekibi ve jandarma bomba imha uzmanı tarafından inceleme yapıldı. Menşei tespit edilemeyen İHA daha sonra jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. İHA'nın, detaylı araştırması yapılması amacıyla Ankara'ya gönderileceği bildirildi.

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        #bartın
        #Bartın İHA
        #haberler
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