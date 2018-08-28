Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil'deki başbakanlık konutunda basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

AA'nın haberine göre Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Irak'taki son gelişmeler başta olmak üzere hükümet kurma arayışları ele alındı. Görüşmede ayrıca Irak'taki siyasi tarafların Erbil'deki temaslarının da gündeme geldiği ifade edildi.

McGurk'un son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor.

Bu arada Irak'ta seçimin birincisi Muktada es-Sadr'ın Sairun koalisyonu, Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır koalisyonu, Şii liderlerden Ammar el-Hekim'in Ulusal Hikmet ve eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye koalisyonundan oluşan bir heyet, dün, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani ile bir araya gelerek oluşturulmak istenen en büyük meclis koalisyonunu görüşmüştü.

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