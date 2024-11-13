Birçok kişi için can sıkıcı sorun haline gelen sinüzit, alın, ense veya yüzde görülen baş ağrıları ile kendini belli edebiliyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, konu ile ilgili önemli bilgiler verdi.

SİNÜZİT NEDİR?

Sinüzit, yüz kemiklerinin arasındaki hava dolu boşluklar (sinüsler) ile ilgili bir iltihaplanma durumudur. Bu durum genellikle soğuk algınlığı, alerji veya üst solunum yolu enfeksiyonları sonrası gelişir. Sinüzit, baş ağrıları, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve koku/tat alma bozukluğu gibi belirtilere yol açabilir.

SİNÜZİTİN BELİRTİLERİ Sinüzit belirtileri, enfeksiyonun şiddetine ve süresine göre değişebilir. Yaygın belirtiler arasında: REKLAM Baş Ağrısı: Alın, ense ve yüzde yoğunlaşan baş ağrıları. Burun Tıkanıklığı: Genellikle sinüslerdeki ödem ve akıntı nedeniyle burun tıkanıklığı. Geniz Akıntısı: Koyu yeşil renkte, kötü kokulu geniz akıntısı.

Koku ve Tat Alma Bozukluğu: Sinüsler iltihaplandığında burun yolu tıkanır, bu da koku ve tat alma duyularını etkileyebilir. ÇOCUKLARDA SİNÜZİT Çocuklar, sinüzit belirtilerini yetişkinler gibi ifade edemeyebilir. Ancak, bazı davranışsal değişiklikler ve fiziksel belirtiler, sinüzit belirtisi olabilir. - Başını tutma, yanaklarını ovalama veya saçını çekme gibi alışılmadık davranışlar, sinüzit şüphesini doğurabilir.

- Sinüzit nedeniyle geniz akıntısının yutulması sonucu bulantı ve kusma olabilir. - Kötü ağız kokusu da sinüzit belirtileri arasında sıkça görülür. Kronik sinüzitten nasıl kurtulabilirsiniz? Sinüzite iyi gelen şeyler SİNÜZİTE NEDEN OLAN FAKTÖRLER Sinüzit, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilir. Bu faktörler şunlar olabilir: Anatomik Sorunlar: Burun içindeki kemik eğriliği (deviasyon), burun eti büyümesi ve burun polipleri gibi yapısal sorunlar, sinüslerin tıkanmasına yol açarak sinüzit oluşumunu kolaylaştırır.

Alerji ve Sigara: Alerjisi olan kişiler ve sigara içenler, sinüzit gelişimi açısından daha yüksek risk altındadır. Diş İmplantları: Üst çeneye yerleştirilen diş implantları, sinüs boşluğuna yakın bölgelerde enfeksiyonlara yol açabilir. Bu durum, sinüslerin enfekte olmasına ve tekrarlayan sinüzit ataklarına neden olabilir. REKLAM SİNÜZİT TANISI NASIL KONUR? Sinüzit tanısı koymak için genellikle aşağıdaki belirtiler dikkate alınır:

- 10 günden fazla süren burun akıntısı, baş ağrısı. - Sinüzit olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, kesin tanı ve tedavi için bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanına başvurmalısınız. - Sinüslerin detaylı değerlendirilmesi için endoskopik muayene ve gerektiğinde röntgen veya CT taramaları kullanılabilir. SİNÜZİT TEDAVİSİ Sinüzit tedavisi, enfeksiyonun şiddetine ve süresine göre değişir.

Antibiyotik Tedavisi: Eğer enfeksiyon bakteriyel kaynaklıysa, antibiyotik tedavisi uygulanır. Burun İlaçları: Burun içindeki ödemi ve akıntıyı azaltmaya yardımcı olacak ilaçlar kullanılabilir. Sıcak Kompres ve Tuzlu Su: Akıntının düzenli temizlenmesi ve sinüslerin açılması için tuzlu suyla burun yıkama yapılabilir.

Sigara ve Kirli Ortamlardan Kaçınma: Sigara dumanı, iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. Tedaviye rağmen iyileşme sağlanmazsa ve sinüzit 12 haftadan uzun sürerse, cerrahi müdahale gerekebilir. REKLAM SİNÜZİT VE CERRRAHİ MÜDAHALE İlaç tedavisine cevap vermeyen ve uzun süre devam eden sinüzit vakalarında cerrahi müdahale gerekebilir. Endoskopik Sinüzit Ameliyatı: Burun içinde yapılan bu ameliyatla, sinüslerin tıkanan kanalları açılır ve doğal hava akışı sağlanır.

Balon Sinüs Dilatasyonu: Bazı vakalarda, balon kateteriyle sinüsler açılır, bu yöntem özellikle daha az invazivdir ve hastaların iyileşme süreci kısadır. Ameliyat genellikle genel anestezi altında yapılır, ancak bazı durumlarda lokal anestezi de kullanılabilir. Hastalar çoğu zaman aynı gün taburcu edilir ve iyileşme süreci genellikle 2-7 gün arasında değişir.

SİNÜZİT TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR? Sinüzit tedavi edilmezse, daha ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Göz İltihaplanması: İltihap göz çevresine yayılabilir, bu da ağrı, kızarıklık ve şişlik gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Gözle ilgili komplikasyonlar körlüğe kadar gidebilir ve acil cerrahi müdahale gerektirebilir. Menenjit: Sinüzit, beyin zarlarını etkileyerek menenjite yol açabilir. Menenjit, ölümcül olabilen ciddi bir komplikasyondur.