Başakşehir: 2 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Rams Başakşehir sahasında mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Eldor Shomurodov ve 87'de Ömer Ali Şahiner kaydederken; konuk takımın tek golü ise 75. dakikada David Datro Fofana'dan geldi.
Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Başakşehir 26 puana ulaştı. Ligde son 5 maçta 4. kez mağlup olan F. Karagümrük ise 9 puanda kaldı.
Ligin 19. haftasında Başakşehir deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.