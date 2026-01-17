Habertürk
Habertürk
        Başakşehir: 2 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

        Başakşehir: 2 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Rams Başakşehir sahasında mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 18:57 Güncelleme: 17.01.2026 - 18:57
        Başakşehir'den üst üste 3. galibiyet!
        Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir sahasında mısırlı.com Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaştı. Mücadele turuncu-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Eldor Shomurodov ve 87'de Ömer Ali Şahiner kaydederken; konuk takımın tek golü ise 75. dakikada David Datro Fofana'dan geldi.

        Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Başakşehir 26 puana ulaştı. Ligde son 5 maçta 4. kez mağlup olan F. Karagümrük ise 9 puanda kaldı.

        Ligin 19. haftasında Başakşehir deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

