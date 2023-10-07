Başakşehir: 2 - Gaziantep FK: 0 MAÇ SONUCU
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Konuk ekip, 60. dakikada kazandığı penaltı atışından Alexandru Maxim ile faydalanamadı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi RAMS Başakşehir, 3. dakikada Opoku ile 1-0 öne geçti. Turuncu-laivertliler 36. dakikada Djilobodji kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0
İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Gaziantep FK, 60. dakikada kazandığı penaltı atışından Alexandru Maxim ile faydalanamadı.
Kalan sürede skor değişmedi ve RAMS Başakşehir, 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla RAMS Başakşehir, puanını 7'ye çıkarırken Gaziantep ekibi 6 puanda kaldı.