Başakşehir: 2 - Konyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Rams Başakşehir sahasında Tümosan Koynaspor'u ağırladı. Mücadele turuncu-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Giriş: 27.02.2026 - 22:01 Güncelleme:
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 52. ve 61. dakikalarda Davie Selke kaydetti.
Bu sonucun ardından turuncu-lacivertliler son 4 maçından 3. galibiyetini aldı ve 39 puana yükseldi. Konyaspor ise 23 puanda kaldı.
Ligin 25. haftasında Başakşehir sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
