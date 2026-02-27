Canlı
        Başakşehir: 2 - Konyaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Başakşehir: 2 - Konyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Rams Başakşehir sahasında Tümosan Koynaspor'u ağırladı. Mücadele turuncu-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 22:01
        Selke attı, Başakşehir kazandı!

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Rams Başakşehir ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

        Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 52. ve 61. dakikalarda Davie Selke kaydetti.

        Bu sonucun ardından turuncu-lacivertliler son 4 maçından 3. galibiyetini aldı ve 39 puana yükseldi. Konyaspor ise 23 puanda kaldı.

        Ligin 25. haftasında Başakşehir sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

