Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 2

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli, Mahmut, İrfan Can, Visca, Crivelli, Deniz, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

ANTALYASPOR: Boffin, Mert Yılmaz, Ersan, Naldo, Kudryashov, Veysel, Bünyamin, Nuri, Amilton, Podolski, Orgill

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

Sezona kötü başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u deplasmanda yenerek ilk galibiyetini elde etti. Turuncu-lacivertli takım, 6. haftaya 4 puan ve averajla 20. sırada giriyor. Fraport TV Antalyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve 8 puan elde etti.