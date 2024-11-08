Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş muhtemel 11 Beşiktaş Haberleri

Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş muhtemel 11 Beşiktaş Haberleri

Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'e konuk oluyor. Ligde 20 puanla 4. sırada yer alan siyah beyazlılar, zorlu deplasmanda galip gelerek puanını 23'e yükseltmek istiyor. Öte yandan ligde oynadığı son 4 maçını kazanamayan Başakşehir güçlü rakibi karşısında bu seriye son vermeyi hedefliyor. Futbolseverler, karşılaşmaya dair detayları merak ediyor. Peki, Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Habertürk Giriş: 08.11.2024 - 16:04 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:04 facebook

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