Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'e konuk oluyor. Ligde 20 puanla 4. sırada yer alan siyah beyazlılar, zorlu deplasmanda galip gelerek puanını 23'e yükseltmek istiyor. Öte yandan ligde oynadığı son 4 maçını kazanamayan Başakşehir güçlü rakibi karşısında bu seriye son vermeyi hedefliyor. Futbolseverler, karşılaşmaya dair detayları merak ediyor. Peki, Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa maçlarının bitiminin ardından gözler Trendyol Süper Lig karşılaşmalarına çevrildi. Bu kapsamda Beşiktaş, Başakşehir'e konuk oluyor. Van Bronckhorst yönetiminde 10 lig maçına çıkan siyah beyazlılar, 6 galibiyet alırken 2'şer beraberlik ve mağlübiyetle sahadan ayrıldı. Öte yandan 15 puanı bulunan Başakşehir, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 8. sırada yer buldu. Peki, Başakşehir- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...
BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Başakşehir- Beşiktaş maçı 10 Kasım Pazar günü 19.00'da oynanacak.
BAŞAKŞEHİR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih