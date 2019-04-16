Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:

"STSL'nin 28. haftasında oynanan F.Bahçe - G.Saray maçından sonra G.Saraylı bir yöneticinin kamuoyunun önünde kulübümüz hakkında asılsız iddiaları ve yapmış olduğu VAR açıklamasıyla ilgili kulübümüz, TFF ve Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli hukuki başvuruları yapmıştır."