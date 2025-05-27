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        Başakşehir'den Çağdaş Atan kararı!

        Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yola devam edeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 14:24 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:24
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        Başakşehir'den Çağdaş Atan kararı!
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        Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yola devam edeceğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kurulduğu 2014 yılından bu yana Türk futboluna kazandırdığı kurumsal yapısı, sürdürülebilir başarı anlayışı ve örnek yönetim modeliyle dikkat çeken Başakşehir Futbol Kulübü, 11 yıllık kısa tarihinde, 9. kez Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazanarak önemli bir kilometre taşını daha geride bırakıyor.

        Bu başarıda son 2 yıldır teknik direktörümüz olarak önemli payı bulunan Çağdaş Atan ile yola devam ediyoruz.

        İstanbul’un fethinin yıldönümü olan 29 Mayıs Perşembe günü saat 12.00’de gerçekleştirilecek imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Yönetim Kurulumuz ve futbolcularımız da yer alacaktır.

        Bugüne kadar Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, 9. kez de Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etme onurunu taşıyacak olan kulübümüz; modern futbol anlayışı, altyapı yatırımları ve vizyoner yönetimiyle Türk futbolunun sürdürülebilir başarısına katkı sağlamaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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