Başakşehir'den Gazze'ye destek, İsrail'e tepki! UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'e konuk olan İstanbul Başakşehir'de oyuncular "İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin yazılı" tişörtlerle ısınmaya çıktı. Başakşehir kulübünden de yapılan açıklamada, "Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına Norveç'ten haykırıyoruz. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve futbolcularımız, Viking FK ile oynayacağımız maça 'İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin' yazılı tişörtlerle çıktı" denildi.

