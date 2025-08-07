Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir'den Gazze'ye destek, İsrail'e tepki! - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir'den Gazze'ye destek, İsrail'e tepki!

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'e konuk olan İstanbul Başakşehir'de oyuncular "İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin yazılı" tişörtlerle ısınmaya çıktı. Başakşehir kulübünden de yapılan açıklamada, "Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına Norveç'ten haykırıyoruz. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve futbolcularımız, Viking FK ile oynayacağımız maça 'İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin' yazılı tişörtlerle çıktı" denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 20:16 Güncelleme: 07.08.2025 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir'den Gazze'ye destek, İsrail'e tepki!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'e konuk olan İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, son oynadıkları maçın başlangıç kadrosuna göre değişikliğe gitmedi.

        Turuncu-lacivertli futbol takımı, Viking Stadı'nda oynanan müsabakaya Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Miguel Crespo, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Ivan Brnic ve Nuno Da Costa ilk 11'i ile çıktı.

        Başakşehir'in yedek kulübesinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Davie Selke, Eldor Shomurodov, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Yağız Dilek ve Festy Ebosele yer aldı.

        İstanbul temsilcisinde hazır olmayan Jerome Opoku ile sakatlığı bulunan Olivier Kemen, kadroya dahil edilmedi.

        REKLAM

        BAŞAKŞEHİR'DEN GAZZE'YE DESTEK, İSRAİL'E TEPKİ

        İstanbul Başakşehir'de futbolcular, Viking maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

        Turuncu-lacivertli oyuncular, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de işlenen suçlara tepkisini üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtleri giyerek gösterdi.

        TÜRK TARAFTARLAR TRİBÜNDE

        Viking-Başakşehir karşılaşmasını az sayıda Türk taraftar da takip etti.

        Tribünde yerlerini alan taraftarlar, Türk bayraklarıyla turuncu-lacivertli takıma destek verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı gözaltında!
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı gözaltında!
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar