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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir, Galatasaray'ı alkışladı - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir, Galatasaray'ı alkışladı

        Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray son maçında sahaya, Başakşehirli futbolcuların alkışları arasında çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 20:35 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:35
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        Başakşehir, G.Saray'ı alkışladı
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        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray ile Başakşehir, RAMS Park'ta karşılaşırken, müsabaka öncesinde turuncu-lacivertliler, şampiyon sarı-kırmızılıları alkışladı.

        Galatasaraylı futbolcular, seremoni öncesinde saha kenarında ikiye ayrılan Başakşehirli futbolcuların arasından geçerek sahaya çıktı. Bu esnada Başakşehirli futbolcular, rakibini şampiyonluğundan dolayı alkışladı.

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