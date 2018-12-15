Süper Lig'in 16. haftasındaki kritik mücadelede Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşılaşıyor.



Bu sezon oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Medipol Başakşehir en yakın rakipleri Kasımpaşa ve Antalyaspor'un 7 puan önünde 33 puanla zirvede yer alıyor. Süper Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-kırmızılı takım, 7 galibiyet, dörder beraberlik ve mağlubiyetle 25 puan topladı. 33 puanlı lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde bulunan Galatasaray, haftaya averajla 7. sırada girdi.

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BAŞAKŞEHİR: 1 - GALATASARAY: 1 (18' İrfan Can, 30' Eren Derdiyok -pen.-)

(İlk yarı oynanıyor...)

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Napoleon, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar, Rodrigues, Eren, Ndiaye, Henry, Fernando, Ozan, Nagatomo, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Alparslan Erdem / Belhanda, Sinan Gümüş, Emre Akbaba

CEZALI: Manuel da Costa / Donk

TERİM VE ŞAŞ'IN CEZALARI SÜRÜYOR

Teknik direktör Fatih Terim ile antrenör Hasan Şaş, cezaları nedeniyle kulübede yer alamayacak. Ligdeki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a ise 8 maç men cezası verildi. Terim, Süper Lig'de Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü karşılaşmalarında takımının başında yer almayarak cezasının 5 maçlık bölümünü çekti. Medipol Başakşehir müsabakasında da saha kenarında olamayacak tecrübeli teknik adamın 4 maç cezası kalacak. Hasan Şaş'ın ise Medipol Başakşehir mücadelesi haricinde 2 maçlık daha cezası bulunuyor.

3 İSMİN CEZASI BİTTİ

Sarı-kırmızılı ekipte Fenerbahçe derbisinden sonra 5 maç men verilen Badou Ndiaye, Atiker Konyaspor müsabakasından sonra 3 maç ceza alan Serdar Aziz ile sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyen Fernando Reges, cezalarını tamamladı.

SON 12 MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, son 12 resmi maçının sadece 2'sinde galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Bu dönemde Süper Lig'de sadece Kayserispor maçını kazanan Galatasaray; Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor'la berabere kalıp, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Schalke 04 ile evinde berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Alman ekibine deplasmanda mağlup oldu. Galatasaray, bu kulvarda Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda ve Porto'ya sahasında kaybetti. Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile yaptığı maçı kazandı.

DERTLASMAN!

Galatasaray, bu sezon ligde deplasmanda çıktığı 7 maçın 4'ünü kaybetti. Ligde dış sahada ilk haftaki MKE Ankaragücü, 8. haftadaki Antalyaspor ve 12. haftadaki Kayserispor maçlarını kazanan sarı-kırmızılı ekip, 4. haftadaki Trabzonspor, 6. haftadaki Akhisarspor, 10. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor ve 14. haftadaki Beşiktaş karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda kaybettiği 4 mücadelede de gol atmazken, kalesindeki 10 gole engel olamadı.

21. RANDEVU

- Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 21. kez karşı geliyor.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 20 maçtan 10'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 34 golüne, Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi.

- Geçen sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı'ndaki randevuda ise Galatasaray 2-0 galip geldi.

- Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 8 maçta 2 kez galip gelebildi. İki takım arasında ligdeki son 8 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

- Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 10 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi. Beşi Atatürk Olimpiyat, 5'i Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 19, konuk Galatasaray 12 gol attı.

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