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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir Başakşehir - Galatasaray maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu oldu - Medipol Başakşehir Haberleri

        Başakşehir - Galatasaray maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu oldu

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği RAMS Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında VAR'da Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 13:01 Güncelleme: 23.09.2023 - 13:01
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        Başakşehir - Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'da karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Mücadelede VAR'da Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR'da da Hakan Ceylan ile Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

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