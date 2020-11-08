(1' Sefa)
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son üç müsabakasını kazanarak 10 puana ulaştı. Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 5 puana sahip...
BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ
STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli Mbombo, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt; Johansson, Angelo, Zargo Toure, Polomat, Berat, Murat Yıldırım, Motta, Candeias, Sefa, Ayite
TEKNİK DİREKTÖR: Mert Nobre
YORUMLAR