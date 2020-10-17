Gol 401 dakika sonra geldi! 0:00 / 0:00

Son şampiyon Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olurken bu sezon golle de tanıştı! Ligin ilk 4 haftasında gol atmayı başaramayan turuncu-lacivertliler, ilk golünü sezon açılışından sonra tam 401 dakika sonra buldu!

32. dakikada Lewis Baker'ın kaybettiği topta ceza sahasında rakip fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci bu sezon hem kendisinin hem de takımının ilk golünü kaydetti. Turuncu-lacivertliler ligin ilk üç haftasında Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla mağlup olurken milli ara öncesinde de Göztepe'yle evinde 0-0 berabere kalmıştı.