Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki kritik mücadelede Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşılaşıyor.

Ligde 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 2'sini de yitiren Medipol Başakşehir ise 38 puanla zirvede bulunuyor. Turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 yenmişti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan müsabakayı Kasımpaşa 2-1 kazanmıştı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports

SAKAT: Khalili

CEZALI: Veysel, Diagne, Josue Sa

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KASIMPAŞA: Ramazan, Ben Youssef, Sadiku, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Koita, Trezeguet, Edouk

YEDEKLER: Eray, Scuffet, Çağatay, Uğurcan, Özgür, İlhan, Hasan, Heintz, Azad

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

SÜPER LİG PUAN DURUMU

KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK

Lacivert-beyazlı takım, Medipol Başakşehir karşısına 4 oyuncusundan yoksun... Kasımpaşa'da Mbaye Diagne ile Josue Sa kırmızı kart, kaptan Veysel Sarı ise sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da uzun süreli sakatlığı bulunan Abdul Rahman Khalili de takımdaki yerini alamayacak.

18. RANDEVU

Başakşehir ile Kasımpaşa ligde 18. kez karşı karşıya geliyor... Geride kalan 17 maçta Kasımpaşa, 5 galibiyet alırken, Başakşehir ise 10 kez 3 puanı kazanan taraf oldu. 2 maç da beraberlikle noktalandı.