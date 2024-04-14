Başakşehir ligde iki maç sonra kazandı

Trendyol Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden RAMS Başakşehir, ligde 2 hafta aradan sonra 3 puanı aldı.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Figueiredo (2) ve Pelkas'tan geldi. Ev sahibi takımın gollerini ise Thiam ve Midtsjö attı.

Bu sezon ligdeki 13. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 46'ya yükseltti ve Kasımpaşa'yı averajla geride bırakarak 5. sıraya çıktı. Küme düşmeme mücadelesi veren Pendikspor ise 30 puanla 19. sırada kaldı.

RAMS Başakşehir ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek, Siltaş Yapı Pendikspor ise Galatasaray'a konuk olacak.