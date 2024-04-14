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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir ligde iki maç sonra kazandı - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir ligde iki maç sonra kazandı

        Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Siltaş Yapı Pendikspor'la deplasmanda karşılaşan Başakşehir rakibini 3-2 mağlup etti. Figueiredo ve Pelkas'ın golleriyle 3 puana uzanan Başakşehir, iki hafta sonra galibiyeti hatırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 16:18 Güncelleme: 14.04.2024 - 16:18
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        Başakşehir galibiyeti hatırladı
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        Trendyol Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden RAMS Başakşehir, ligde 2 hafta aradan sonra 3 puanı aldı.

        Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Figueiredo (2) ve Pelkas'tan geldi. Ev sahibi takımın gollerini ise Thiam ve Midtsjö attı.

        Bu sezon ligdeki 13. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 46'ya yükseltti ve Kasımpaşa'yı averajla geride bırakarak 5. sıraya çıktı. Küme düşmeme mücadelesi veren Pendikspor ise 30 puanla 19. sırada kaldı.

        RAMS Başakşehir ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek, Siltaş Yapı Pendikspor ise Galatasaray'a konuk olacak.

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