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Başakşehir neden maçtan çekildi? PSG Başakşehir maçı neden durdu, olay ne?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. hafta maçında Fransız ekibi PSG'ye konuk olan Başakşehir, maçtan çekildi. Spor dünyasında gündeme oturan durumla ilgili milyonlarca sporsever Başakşehir neden sahadan çekildi sorusunun cevabını arıyor. İşte ayrıntılar...

Başakşehir neden maçtan çekildi? PSG Başakşehir maçı neden durdu, olay ne?

PSG Başakşehir maçında skandal. Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. hafta maçında 4. hakem 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kalan Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan saldırı nedeniyle temsilcimiz sahadan çekildi...

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA GERGİNLİK

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Karşılaşmanın 14’üncü dakikasında maçın hakemi Hategan’ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo’ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

İstanbul Başakşehir’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadeleri yer aldı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: 4. HAKEM SAHAYA ÇIKARSA BİZ ÇIKMAYACAĞIZ

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Maçın 4. hakemi sahaya çıkarsa biz çıkmayacağız. Başakşehir Kulübü olarak sonuçlarına katlanırız. Buna duyarsız kalamayız. UEFA'nın dünyanın herkesin önünde hakem Webo için "Negro'yu atın" ifadesini kullanıyor. Eğer 4. hakem saha dışına atılırsa maça çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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