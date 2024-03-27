Başakşehir, Polonyalı golcüsü Krzystof Piatek'i tebrik etti

Başakşehir, ülkesinin EURO 2024’e gitme hakkı elde ettiği Galler maçında son penaltı atışını ağlarla buluşturan Polonyalı golcüsü Krzystof Piatek'e tebrik mesajı yayımladı.

Polonya, Avrupa Futbol Şampiyonası Play-Off Turu A Yolu Finali’nde deplasmanda Galler ile Cardiff City Stadyumu'nda karşılaştı.

Normal süresi golsüz beraberlikle tamamlanan müsabakada uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden Polonya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) katılma hakkı elde etti. Polonya, Euro 2024'te Hollanda, Avusturya ve Fransa'nın bulunduğu D Grubu'nda yerini aldı.