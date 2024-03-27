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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Başakşehir, Polonyalı golcüsü Krzystof Piatek'i tebrik etti - Futbol Haberleri

        Başakşehir, Polonyalı golcüsü Krzystof Piatek'i tebrik etti

        Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzystof Piatek, ülkesinin EURO 2024'e gitme hakkı elde ettiği Galler maçında son penaltı atışını ağlarla buluşturdu. Turuncu-lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Piatek'i tebrik etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:10
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        Başakşehir'den Piatek'e tebrik!
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        Başakşehir, ülkesinin EURO 2024’e gitme hakkı elde ettiği Galler maçında son penaltı atışını ağlarla buluşturan Polonyalı golcüsü Krzystof Piatek'e tebrik mesajı yayımladı.

        Polonya, Avrupa Futbol Şampiyonası Play-Off Turu A Yolu Finali’nde deplasmanda Galler ile Cardiff City Stadyumu'nda karşılaştı.

        Normal süresi golsüz beraberlikle tamamlanan müsabakada uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden Polonya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2024) katılma hakkı elde etti. Polonya, Euro 2024'te Hollanda, Avusturya ve Fransa'nın bulunduğu D Grubu'nda yerini aldı.

        BAŞAKŞEHİR, GOLCÜSÜNÜ TEBRİK ETTİ

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen Polonyalı futbolcu Krzystof Piatek de mücadelenin 80. dakikasında oyuna dahil oldu. Seri penaltı atışlarında Piatek, ülkesi adına 5. golü atarak önemli bir rol oynadı. Başakşehir kulübü de resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Piatek'i tebrik etti. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Galler'e karşı penaltılarda son penaltıyı gole çevirerek ülkesi Polonya'yı EURO 2024’e taşıyan futbolcumuzu tebrik ederiz" denildi.

        Fenerbahçe forması giyen Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski de 101. dakikada oyuna girdi. 24 yaşındaki futbolcu da seri penaltı atışlarında ülkesi adına 2. golü kaydetti.

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