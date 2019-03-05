Süper Lig’de Medipol Başakşehir fırtınası esmeye devam ediyor. Zorlu Yeni Malatya deplasmanında kaptan Emre Belözoğlu ve Edin Visca’nın golleriyle galibiyete ulaşan Turuncu-Lacivertliler, puanını 54’e çıkartırken, en yakın takipçisi Galatasaray’la aradaki puan farkını da 8’e yükseltti.



Emin adımlarla tarihindeki ilk şampiyonluğa doğru koşan Boz Baykuşlar, ikinci yarıda sadece bir kez puan kaybederken, 15

haftadır zirvedeki yerini korumayı bildi. Bu maçların 5'inde kalesini gole kapatan İstanbul ekibi, 16 gol atarken, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü. İkinci yarıda tek puan kaybını sahasında Erzurum ile 1-1 berabere kalarak alan turuncu-lacivertliler, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u ise mağlup etmeyi başardı.

Şampiyonluk için büyük avantaj sağlayan Başakşehir, ligde kalan 10 karşılaşmanın 8’ini de İstanbul’da oynayacak. Söz konusu 10 maçın 6'sını sahasında oynayacak turuncu-lacivertliler, 28. haftada Beşiktaş, 33. haftada ise Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı’nın öğrencileri kalan haftalarda sadece Kayserispor ve Sivasspor deplasmanlarına gidecek.

LİDERŞEHİR'İN KALAN MAÇLARI

Son 10 haftaya 8 puan farkla lider giren Medipol Başakşehir'in kalan maçları ise şöyle:

Hafta Maç adı 25. hafta Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 26. hafta İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir 27. hafta Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor 28. hafta Beşiktaş-Medipol Başakşehir 29. hafta Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor 30. hafta Medipol Başakşehir-Göztepe 31. hafta Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir 32. hafta Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü 33. hafta Galatasaray-Medipol Başakşehir 34. hafta Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor

Öte yandan lig tablosunda lider Başakşehir'in gerisinde bulunan 10 takım, 24. haftada puan kaybı yaşarken, haftanın en karlısı turuncu-lacivertliler oldu.