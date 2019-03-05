Süper Lig’de Medipol Başakşehir fırtınası esmeye devam ediyor. Zorlu Yeni Malatya deplasmanında kaptan Emre Belözoğlu ve Edin Visca’nın golleriyle galibiyete ulaşan Turuncu-Lacivertliler, puanını 54’e çıkartırken, en yakın takipçisi Galatasaray’la aradaki puan farkını da 8’e yükseltti.
Emin adımlarla tarihindeki ilk şampiyonluğa doğru koşan Boz Baykuşlar, ikinci yarıda sadece bir kez puan kaybederken, 15
haftadır zirvedeki yerini korumayı bildi. Bu maçların 5'inde kalesini gole kapatan İstanbul ekibi, 16 gol atarken, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü. İkinci yarıda tek puan kaybını sahasında Erzurum ile 1-1 berabere kalarak alan turuncu-lacivertliler, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u ise mağlup etmeyi başardı.
Şampiyonluk için büyük avantaj sağlayan Başakşehir, ligde kalan 10 karşılaşmanın 8’ini de İstanbul’da oynayacak. Söz konusu 10 maçın 6'sını sahasında oynayacak turuncu-lacivertliler, 28. haftada Beşiktaş, 33. haftada ise Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı’nın öğrencileri kalan haftalarda sadece Kayserispor ve Sivasspor deplasmanlarına gidecek.
LİDERŞEHİR'İN KALAN MAÇLARI
Son 10 haftaya 8 puan farkla lider giren Medipol Başakşehir'in kalan maçları ise şöyle:
|Hafta
|Maç adı
|25. hafta
|Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|26. hafta
|İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir
|27. hafta
|Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor
|28. hafta
|Beşiktaş-Medipol Başakşehir
|29. hafta
|Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor
|30. hafta
|Medipol Başakşehir-Göztepe
|31. hafta
|Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir
|32. hafta
|Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
|33. hafta
|Galatasaray-Medipol Başakşehir
|34. hafta
|Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor
Öte yandan lig tablosunda lider Başakşehir'in gerisinde bulunan 10 takım, 24. haftada puan kaybı yaşarken, haftanın en karlısı turuncu-lacivertliler oldu.
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