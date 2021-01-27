Başakşehir Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Lig şampiyonu Başakşehir ilk kez, Trabzonspor ise 9. kez kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Trabzonspor maçı 27Ocak Salı akşamı saat 20:45'dE başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Uğur, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Deniz, Crivelli, Demba Ba

Trabzonspor : Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A.Parmak, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny